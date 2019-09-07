12:19 07 Сентября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.92
  • EUR10446.31
  • USD9373.93
Поиск
Продажа лекарств в аптеке

На камеру и по электронному рецепту: как изменится порядок продажи лекарств

© Sputnik / Саид Царнаев
Общество
Получить короткую ссылку
122 0 0

Президент Узбекистана подписал постановление о введении новых требований к аптекам и медицинским учреждениям при продаже медикаментов. Такие меры призваны исключить незаконный оборот сильнодействующих препаратов.

ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. В Узбекистане меняется система продажи лекарств в аптеках и процедура назначения сильнодействующих препаратов. Соответствующее постановление подписал глава государства Шавкат Мирзиёев, сообщает УзА.

Документ подразумевает изменения сразу в нескольких аспектах реализации, хранения и назначения лекарств. Такие меры призваны исключить незаконный оборот психотропных препаратов, в том числе сильнодействующих, и злоупотребление при использовании других лекарственных средств.

© Sputnik / Денис Абрамов
СГБ РУз пресекла контрабанду лекарств из Кыргызстана
В ближайшее время перечень сильнодействующий веществ и специальных препаратов, требующих особого контроля, формы выпуска и условий назначения пациентам, будет изменен. С 1 декабря 2019 года отдельные лекарственные средства из этого списка, утвержденного Кабмином, подлежат предметно-количественному учету и их розничная реализация будет осуществляется исключительно социальными аптеками, а также аптеками, имеющими лицензию на хранение и реализацию (отпуск) наркотических средств и психотропных веществ.

Изменения и дополнения в перечень сильнодействующих веществ могут вноситься межведомственной экспертной группой при Национальном информационно-аналитическом центре по контролю за наркотиками.

Медучреждениям, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, запрещено назначение больному рецептурных лекарственных средств без оформления рецепта в установленном порядке.

Кроме того, с 1 января 2020 аптеки обязаны фиксировать на видео процесс продажи лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Записи хранятся в течение одного месяца. Исключение сделано только для аптек аптек, расположенных в сельских семейных поликлиниках и медпунктах. За систематическое нарушение этого требования организация может быть лишена лицензии.

Лекарственные средства
CC0 / Unsplash / Daily Nouri
Какие лекарства можно купить в Узбекистане через интернет
Согласно постановлению главы государства, в республике поэтапно внедряется система электронных рецептов. Техническая база должна быть готова уже к началу 2021 года. Для медучреждения Ташкента обязаны будут выписывать лекарства по онлайн-рецептам уже с марта 2021 года, а по всей стране систему внедрять до весны 2022 года. Реализовать проект планируется на основе государственно-частного партнерства с привлечение инвестиций.

Теги:
Кабинет Министров Узбекистана, Постановление, Шавкат Мирзиёев, аптеки, лекарства, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Актриса Зендая
Самые стильные знаменитости года по версии журнала PEOPLE
Жизнь в танцах: вдохновляющая история четырехкратной чемпионки мира
Проект небоскреба Nest One в Ташкенте
Первый небоскреб в Ташкенте — каким он будет

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054