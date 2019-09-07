На камеру и по электронному рецепту: как изменится порядок продажи лекарств

ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. В Узбекистане меняется система продажи лекарств в аптеках и процедура назначения сильнодействующих препаратов. Соответствующее постановление подписал глава государства Шавкат Мирзиёев, сообщает УзА.
Документ подразумевает изменения сразу в нескольких аспектах реализации, хранения и назначения лекарств. Такие меры призваны исключить незаконный оборот психотропных препаратов, в том числе сильнодействующих, и злоупотребление при использовании других лекарственных средств.
Изменения и дополнения в перечень сильнодействующих веществ могут вноситься межведомственной экспертной группой при Национальном информационно-аналитическом центре по контролю за наркотиками.
Медучреждениям, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, запрещено назначение больному рецептурных лекарственных средств без оформления рецепта в установленном порядке.
Кроме того, с 1 января 2020 аптеки обязаны фиксировать на видео процесс продажи лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Записи хранятся в течение одного месяца. Исключение сделано только для аптек аптек, расположенных в сельских семейных поликлиниках и медпунктах. За систематическое нарушение этого требования организация может быть лишена лицензии.