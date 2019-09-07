На камеру и по электронному рецепту: как изменится порядок продажи лекарств

Президент Узбекистана подписал постановление о введении новых требований к аптекам и медицинским учреждениям при продаже медикаментов. Такие меры призваны исключить незаконный оборот сильнодействующих препаратов.

ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. В Узбекистане меняется система продажи лекарств в аптеках и процедура назначения сильнодействующих препаратов. Соответствующее постановление подписал глава государства Шавкат Мирзиёев, сообщает УзА.

Документ подразумевает изменения сразу в нескольких аспектах реализации, хранения и назначения лекарств. Такие меры призваны исключить незаконный оборот психотропных препаратов, в том числе сильнодействующих, и злоупотребление при использовании других лекарственных средств.

В ближайшее время перечень сильнодействующий веществ и специальных препаратов, требующих особого контроля, формы выпуска и условий назначения пациентам, будет изменен. С 1 декабря 2019 года отдельные лекарственные средства из этого списка, утвержденного Кабмином, подлежат предметно-количественному учету и их розничная реализация будет осуществляется исключительно социальными аптеками, а также аптеками, имеющими лицензию на хранение и реализацию (отпуск) наркотических средств и психотропных веществ.

Изменения и дополнения в перечень сильнодействующих веществ могут вноситься межведомственной экспертной группой при Национальном информационно-аналитическом центре по контролю за наркотиками.

Медучреждениям, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, запрещено назначение больному рецептурных лекарственных средств без оформления рецепта в установленном порядке.

Кроме того, с 1 января 2020 аптеки обязаны фиксировать на видео процесс продажи лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Записи хранятся в течение одного месяца. Исключение сделано только для аптек аптек, расположенных в сельских семейных поликлиниках и медпунктах. За систематическое нарушение этого требования организация может быть лишена лицензии.

Согласно постановлению главы государства, в республике поэтапно внедряется система электронных рецептов. Техническая база должна быть готова уже к началу 2021 года. Для медучреждения Ташкента обязаны будут выписывать лекарства по онлайн-рецептам уже с марта 2021 года, а по всей стране систему внедрять до весны 2022 года. Реализовать проект планируется на основе государственно-частного партнерства с привлечение инвестиций.