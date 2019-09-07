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Газовые баллоны

В Узбекистане выявлены новые хищения газа на 1,7 миллиарда сумов

© Sputnik / Игорь Зарембо
Общество
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"Узбекнефтегазинспекция" сообщила о новых случаях хищения природного и сжиженного газа в регионах страны. Контролирующие органы не досчитались в общей сложности свыше двух миллионов кубометров углеводородного топлива.

ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. В период с 16 по 30 августа в Узбекистане выявлены факты хищения и незаконного использования газа в объеме почти 2,1 миллиона кубометров на общую сумму более 1 миллиарда 698 миллионов сумов, сообщает пресс-служба Минэнерго республики.

По данным контролирующих органов, в Ангрене выявлено сразу несколько случаев неправомерного распределения сжиженного газа  населению. В частности, компании незаконно списали свыше 83 тысяч килограммов топлива на более чем 340 миллионов сумов. Кроме того, установлено, что цены на сжиженный газ были завышены в среднем на 4-5 тысяч сумов с каждого баллона.

По данному факту начаты следственные действия.

В Юкоричирчикском районе Ташкентской области также выявлен факт хищения газа в цехе по производству битума, принадлежащем ООО “Юксак Парранда”, путём незаконного подключения к газоснабжению, в объеме около 300 тысяч кубометров. Ущерб от хищения составил без малого 300 миллионов сумов.

Масштабные газовые махинации зафиксированы и в Навоийской области. Одно из местных предприятий также незаконно подключилось к газовым сетям и безвозмездно получило свыше 300 тысяч кубометров газа. Государство понесло от этого убытки на 315 миллионов сумов.

объемы добычи природного газа в Узбекистане
Пресс-служба Epsilon Development Company
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Аналогичные правонарушения выявлены в Самаркандской области и Ташкентской областях.

Всего с начала текущего года инспекторы обнаружили порядка двух тысяч случаев незаконного потребления природного газа, соответствующие документы переданы в правоохранительные органы.

Действия недобросовестных потребителей и мошенников приводят к перебоям с газоснабжением и наносят экономике миллиардные ущербы. заключили в ведомстве.

Теги:
Узбекнефтегаз, Узбекистан, Газ



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