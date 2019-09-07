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Водохранилище в Национальном парке Узбекистана

В Ташкентской области построят новое водохранилище - проект

CC BY-SA 4.0 / Carpodacus / Водохранилище в Национальном парке Узбекистана (бывшее Комсомольское озеро)
Общество
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Реализацией проекта по созданию искусственного водоема займется организация "УзГИП", которая является старейшей по ирригационному, мелиоративному и водохозяйственному строительству. Стоимость проекта составляет почти $35 млн.

ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. В Ташкентской области в 2022 году планируется построить новое водохранилище. Меры по его возведению прописаны в соответствующем проекте Постановления Кабинета Министров.

Чарвакское водохранилище
CC BY-SA 2.0 / Vladimir V. Burov / Lake Charvak / Чарвакское вдхр
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Строительство водохранилища "Кызылсай" должно быть завершено в марте 2022 года, следует из проекта документа на портале обсуждений. Его объём составит около 15 млн кубометров. 

Реализацией проекта по созданию искусственного водоема займется организация "УзГИП", которая является старейшей по ирригационному, мелиоративному и водохозяйственному строительству. Стоимость проекта составляет почти $35 млн, общая территория водохранилища - 1,84 гектара.

Отметим, по данным Министерства водного хозяйства в Узбекистане насчитывается около 60 водохранилищ.

При этом, в текущем году будут построены ещё пять  с общим объёмом в почти в 126 млн кубометров, которые обеспечат водой 20 600 гектаров полей.

Теги:
Кабинет Министров Узбекистана, Постановление, Узбекистан, Ташкентская область



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