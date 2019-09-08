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Электробус начнет перевозить пассажиров уже на следующей неделе

Пресс-служба "Тошшахартранксизмат"
Общество
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Первыми пассажирами стали представители хокимията и СМИ. Также комиссия изучит влияние нового транспорта на здоровье пассажиров.

ТАШКЕНТ, 8 сен - Sputnik. Новый вид общественного транспорта начнет курсировать по маршруту уже на следующей неделе, сообщает пресс-служба "Тошшахартранксизмат".

Первыми пассажирами стали представители хокимията и СМИ.

Его предоставила белорусская компания "Белкоммунмаш". Новый вид транспорта запустят в столице в тестовом режиме, пока он будет курсировать лишь по одному направлению.

В Ташкенте будет запущен первый автобус, работающий на электричестве
© АО "Тошшахартрансхизмат"
В Ташкенте будет запущен первый автобус, работающий на электричестве
Маршрут №41 выбрали не случайно, так как он является одним из наименее протяженных, а ёмкость аккумуляторов электробуса довольно небольшая.

Если данный вид транспорта хорошо покажет себя в работе и понравится пассажирам, электробусы выйдут и на другие маршруты. Пока неизвестно, как техника будет вести себя при жарком климате. Также комиссия изучит влияние нового транспорта на здоровье пассажиров.

Теги:
общественный транспорт, автобусы, автобус



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