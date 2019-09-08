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"Тотальный диктант": свидетельства и награды

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Акция проводилась еще в апреле 2019 года. Свою грамотность смогли проверить 1035 жителей Каракалпакстана.

ТАШКЕНТ, 8 сен - Sputnik. Ученики Ходжейлинского района стали самыми молодыми участниками проекта "Тотальный диктант" в Каракалпакстане, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Акция проводилась еще 13 апреля 2019 года впервые по республике. Свою грамотность смогли проверить 1035 жителей региона.

Ходжейлинский район не стал исключением. Ученики и преподаватели смогли написать текст под диктовку главного редактора Sputnik Узбекистан Дмитрия Ключевского.

Согласно подведенным итогам, именно ученики Ходжейлинского района стали самыми молодыми участниками Тотального диктанта в Республике Каракалпакстан.

Дипломы участникам вручили на праздничной линейке, посвящённой началу учебного года.

Тотальный диктант в Нукусе
Оргкомитет тотального диктанта в Каракалпакстане
"Тотальный диктант": сколько "абсолютных отличников" в Каракалпакстане
Напомним, что "Тотальный диктант" впервые прошёл в Каракалпакстане в 2019 году, но дебют не помешал республике выбиться в лидеры по числу участников по всему миру.

В состав республиканской экспертной комиссии вошли 18 профессиональных филологов, под руководством методиста русского языка и литературы Министерства народного образования Республики Каракалпакстан Миригуль Бердибаевой.

Информационное агенство "Sputnik Узбекистан" выступило в качестве информационного партнера акции в Каракалпакии, на главной площадке проекта, в филиале ТУИТ в Нукусе, текст Павла Басинского читал шеф-редактор Sputnik Узбекистан Дмитрий Ключевский.




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