Образцовая свадьба: замхокима показал пример

ТАШКЕНТ, 8 сен – Sputnik. Заместитель хокима Сурхандарьинской области по инвестициям, инновациям, помощи приватизированным компаниям и по развитию туризма Анваржон Орипов, провел образцовую свадьбу, сообщает пресс служба хокимията области.

"Сегодня в Термезе прошла еще одна образцовая свадьба. На свадьбе Анваржона и Мунисахона, которая прошла в банкетном заде "Шохсарой" присутствовало 167 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на свадьбу были приглашены только близкие родственники жениха и невесты. Торжество прошло без излишеств, но в то же время показало гостеприимство хозяев.

Власти Узбекистана предпринимают меры по ограничению размаха свадебных торжеств в республике. Президент обратил внимание правительства и руководителей регионов на то, что пышные свадьбы разоряют семьи. В связи с этим в республике регулярно проводятся показательные "скромные" свадьбы, с которых молодым людям следует брать пример.