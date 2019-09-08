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Образцовая свадьба: замхокима показал пример

© Пресс-служба хокимията Сурхандарьинской области
Общество
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Заместитель хокима Сурхандарьинской области Анваржон Орипов пригласил на торжество 167 гостей.

ТАШКЕНТ, 8 сен – Sputnik. Заместитель хокима Сурхандарьинской области по инвестициям, инновациям, помощи приватизированным компаниям и по развитию туризма Анваржон Орипов, провел образцовую свадьбу, сообщает пресс служба хокимията области.

"Сегодня в Термезе прошла еще одна образцовая свадьба. На свадьбе Анваржона и Мунисахона, которая прошла в банкетном заде "Шохсарой" присутствовало 167 человек", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что на свадьбу были приглашены только близкие родственники жениха и невесты. Торжество прошло без излишеств, но в то же время показало гостеприимство хозяев.

Власти Узбекистана предпринимают меры по ограничению размаха свадебных торжеств в республике. Президент обратил внимание правительства и руководителей регионов на то, что пышные свадьбы разоряют семьи. В связи с этим в республике регулярно проводятся показательные "скромные" свадьбы, с которых молодым людям следует брать пример.

Теги:
торжественный вечер, свадебное платье, брак, Невеста, жених, свадьба



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