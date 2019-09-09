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Список детей с редкими генетическими заболеваниями создадут в РУз

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
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Новое постановление президента определяет основные приоритетные направления оказания медицинской и социальной помощи детям с редкими и другими наследственно-генетическими заболеваниями.

ТАШКЕНТ, 9 сен - Sputnik. Принято постановление президента "О мерах по дальнейшему улучшению медицинской и социальной помощи детям с редкими и другими наследственно-генетическими заболеваниями" (№ ПП–4440, 07.09.2019 г.), сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Документ определяет основные приоритетные направления оказания медицинской и социальной помощи детям с редкими и другими наследственно-генетическими заболеваниями. В частности, утверждена программа мер по организации оказания медицинской и социальной помощи детям с редкими и другими наследственно-генетическими заболеваниями на 2019–2024 годы.

Снимки, полученные с помощью портативного рентгена
© Sputnik / Варвара Гертье
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Для диагностики и лечения указанных заболеваний у детей предусмотрено выделение всего 424,6 млрд сумов и 548,0 тысяч.

Импорт медицинских изделий для лечения таких заболеваний осуществляется без проведения государственной регистрации согласно перечню, утвержденному Министерством здравоохранения.

В срок до 1 января 2020 года будет организовано ведение Национального регистра больных, страдающих редкими и другими наследственно-генетическими заболеваниями.




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