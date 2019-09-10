Специальное агентство будет заниматься развитием президентских школ

Новым указом президента в Узбекистане будет создано Агентство по развитию президентских, творческих и специализированных школ.

ТАШКЕНТ, 10 сен - Sputnik. В Узбекистане будет создано Агентство по развитию президентских, творческих и специализированных школ при Кабинете министров Республики Узбекистан, сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

В подчинение нового агентства войдут президентские и творческие школы, а также специализированная школа им. Мухаммада ал-Хоразмий, школа-интернат им. Мирзо Улугбека и специализированная школа-интернат им. Абу Али ибн Сино.

Указом определены основные задачи Агентства. В частности, оно осуществляет реализацию единой государственной политики в сфере выявления, отбора, обучения и воспитания молодежи в школах.

Агентство возглавит директор, назначить и уволить которого может только президент.