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Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом строительства президентской школы в городе Нукусе

Специальное агентство будет заниматься развитием президентских школ

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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Новым указом президента в Узбекистане будет создано Агентство по развитию президентских, творческих и специализированных школ.

ТАШКЕНТ, 10 сен - Sputnik. В Узбекистане будет создано Агентство по развитию президентских, творческих и специализированных школ при Кабинете министров Республики Узбекистан, сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Школьники во время перемены, архивное фото
© Sputnik / Кирилл Каллиников
В Ташкенте начали строить президентскую школу

В подчинение нового агентства войдут президентские и творческие школы, а также специализированная школа им. Мухаммада ал-Хоразмий, школа-интернат им. Мирзо Улугбека и специализированная школа-интернат им. Абу Али ибн Сино.

Указом определены основные задачи Агентства. В частности, оно осуществляет реализацию единой государственной политики в сфере выявления, отбора, обучения и воспитания молодежи в школах.

Агентство возглавит директор, назначить и уволить которого может только президент.

Теги:
школы, Министерство народного образования Узбекистана, Образование



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