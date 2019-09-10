В Уфе пройдет Первый Молодежный бизнес-форум России и Узбекистана

Соглашение подписано в рамках II Фестиваля молодежи России и Узбекистана, который проходит в Москве.

ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. В 2020 году в Уфе пройдет I Молодежный бизнес-форум России и Узбекистана. Соответствующее соглашение подписали представители Торгово-промышленной палаты Башкортостана, Российского Союза Молодежи и фонда "Молодежь – наше будущее", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Sputnik / Мария Науменко В Москве подписали соглашение о проведении в Уфе в 2020 году первого Молодежного форума России и Узбекистана

В Москве во вторник стартовал II Фестиваль молодежи России и Узбекистана, организаторами которого выступают Федеральное агентство по делам молодежи, Российский Союз Молодежи и Союз молодежи Узбекистана. В мероприятии примут участие 80 представителей обеих стран.

Программа фестиваля включает в себя дискуссионные секции, пленарную сессию о достижениях молодежного сотрудничества России и Узбекистана, а также культурную программу.

В рамках образовательной программы участники мероприятия будут обсуждать такие темы, как "Добровольчество и волонтерство", "Социальные лифты для сельской молодежи", "Молодежная журналистика" и "Молодежное предпринимательство". Итогом дискуссий должны стать совместные проекты.

Кроме того, запланировано рабочее совещание по межрегиональному молодежному сотрудничеству с участием представителей региональных органов исполнительной власти по делам молодежи России и Узбекистана.

Напомним, осенью прошлого года в Ташкенте, Самарканде и Бухаре прошел первый российско-узбекский молодежный фестиваль "Сотрудничество. Инициативы. Инновации". Его организаторами стали Российский Союз Молодежи и Союз молодежи Узбекистана.