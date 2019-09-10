В Самарканде строят тоннель за 67,7 млрд сумов

Из-за строительных работ временно приостановлено движение транспорта, в том числе трамвая, следующего от вокзала до Сиабского рынка.

ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. В Самарканде началось возведение тоннеля для автомобильного транспорта и трамваев. Об этом сообщает Телеграм-канал хокимията Самарканда. Подземный коридор будет располагаться на перекрестке улиц Рудаки и Бустонсарой, общая стоимость проекта - 67,73 млрд сумов.

Из-за строительных работ, предупреждает администрация Самарканда, временно приостановлено движение транспорта, в том числе трамвая, следующего от вокзала до Сиабского рынка.

Общая протяженность всей постройки, как сообщается, составит 534 метра, а протяженность самого тоннеля — 93 метра. Перекресток над ним будет иметь круговое движение. Пешеходные переходы на улице Бустонсарой будут подземными, глубиной 3 метра и шириной 6 метров.

Строительством объекта занимается трест "Куприккурилиш" АО "Узбекистон темир йуллари". Объем сборных и монолитных железобетонных конструкций составит 14,75 тысячи кубометров.

Возведение туннеля, сообщают в пресс-службе, связано с подготовкой к проведению саммита Шанхайской организации сотрудничества, запланированного на 2022 год.