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Ключи от автомобиля. Иллюстративное фото

Официально: в Узбекистане родственникам разрешат ездить на авто без доверенности

CC0 / pixabay
Общество
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Глава республики подписал указ "О мерах по коренному реформированию системы нотариата в Республике Узбекистан". Он предусматривает создание Нотариальной палаты, отмену ряда требований при оформлении сделок, связанных с имуществом, а также отмену обязательного нотариального порядка удостоверения некоторых сделок.

ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. В Узбекистане с 1 октября близким родственникам собственника автомобиля не нужна будет доверенность для управления его транспортным средством. Это предусмотрено новым указом президента республики Шавката Мирзиёева.

Виктор Травин
© Foto : Из личного архива Виктора Травина
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Как сообщается на официальном Telegram-канале Минюста, с 1 января 2020 года в стране будут созданы частные нотариальные конторы, что позволит избавить граждан от вынужденной необходимости сидеть в очередях и обращаться в разные инстанции. Появится Нотариальная палата, основанная на членстве всех нотариусов.

С того же дня узбекистанцам больше не придется получать согласие хокимиятов при отчуждении недостроенного жилья, согласие органов опеки и попечительства при сдаче в найм (аренду) имущества от имени лица, находящегося под опекой.

Кроме того, участие нотариуса перестанет быть необходимым при предоставлении предприятий в аренду и безвозмездное пользование, а также при предоставлении ипотеки, залога и лизинга по приобретению имущества на первичном рынке.

Теги:
Указ, родственники, автомобилисты, автомобили, Узбекистан



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