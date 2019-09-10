Официально: в Узбекистане родственникам разрешат ездить на авто без доверенности

Глава республики подписал указ "О мерах по коренному реформированию системы нотариата в Республике Узбекистан". Он предусматривает создание Нотариальной палаты, отмену ряда требований при оформлении сделок, связанных с имуществом, а также отмену обязательного нотариального порядка удостоверения некоторых сделок.

ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. В Узбекистане с 1 октября близким родственникам собственника автомобиля не нужна будет доверенность для управления его транспортным средством. Это предусмотрено новым указом президента республики Шавката Мирзиёева.

Как сообщается на официальном Telegram-канале Минюста, с 1 января 2020 года в стране будут созданы частные нотариальные конторы, что позволит избавить граждан от вынужденной необходимости сидеть в очередях и обращаться в разные инстанции. Появится Нотариальная палата, основанная на членстве всех нотариусов.

С того же дня узбекистанцам больше не придется получать согласие хокимиятов при отчуждении недостроенного жилья, согласие органов опеки и попечительства при сдаче в найм (аренду) имущества от имени лица, находящегося под опекой.

Кроме того, участие нотариуса перестанет быть необходимым при предоставлении предприятий в аренду и безвозмездное пользование, а также при предоставлении ипотеки, залога и лизинга по приобретению имущества на первичном рынке.