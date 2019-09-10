Скрывать дороже: штраф за сокрытие рабочих мест увеличился в пять раз

Раньше это правонарушение влекло наложение штрафа на должностные лицо от 3 до 5 минимальных размеров заработной платы. Теперь же — от 10 до 25 минимальных размеров заработной платы.

ТАШКЕНТ, 10 сен - Sputnik. В Узбекистане ужесточили ответственность за сокрытие вакантных должностей на предприятии, несвоевременное представление информации о свободных рабочих местах или предстоящем высвобождении каждого работника, уклонение от отчислений в Государственный фонд содействия занятости. Соответствующие поправки внесены в Кодекс об административной ответственности республики.

Изменения коснулись, в частности, 229 статьи — сокрытие свободных рабочих мест (вакантных должностей), а равно несвоевременное предоставление информации об увольнениях, уклонение от отчислений в Государственный фонд содействия занятости.

Раньше это влекло наложение штрафа на должностных лиц от 3 до 5 минимальных размеров заработной платы. Теперь же — от 10 до 25 минимальных размеров заработной платы.

Те же правонарушения, совершенные повторно в течение года после применения административного взыскания, влекут наложение штрафа на должностных лиц от 25 до 50 минимальных размеров заработной платы.