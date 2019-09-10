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Глава Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 10 сентября посетил президентскую школу в Ташкенте

Мирзиёев открыл президентскую школу в Ташкенте

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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В текущем году из 7 тысяч желающих, подавших документы на обучение в 5-10-х классах школы, отбор прошли 144.

ТАШКЕНТ, 10 сен - Sputnik. Глава Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев посетил президентскую школу в Ташкенте, сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что развитые кадры - актуальная необходимость для Узбекистана.

Глава Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 10 сентября посетил президентскую школу в Ташкенте
Пресс-служба президента Узбекистана
Глава Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 10 сентября посетил президентскую школу в Ташкенте

Основой для формирования нового поколения кадров станут организуемые президентские школы, призванные стать целостной системой по выявлению одаренных детей, их обучению и воспитанию. Важно, что данный процесс будет осуществляться с применением передовых технологий и на английском языке по учебным планам и программам, разработанным на основе опыта развитых стран.

Глава Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 10 сентября посетил президентскую школу в Ташкенте
Пресс-служба президента Узбекистана
Глава Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 10 сентября посетил президентскую школу в Ташкенте

Первая такая школа уж сдана в эксплуатацию. Учебный корпус и общежитие на 168 учащихся и 15 учителей оснащены по последнему слову техники.

Глава Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 10 сентября посетил президентскую школу в Ташкенте
Пресс-служба президента Узбекистана
Глава Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 10 сентября посетил президентскую школу в Ташкенте

В текущем году из 7 тысяч желающих, подавших документы на обучение в 5-10-х классах школы, отбор прошли 144. Также отобрано 30 иностранных специалистов и 72 опытных педагога из Узбекистана. 

"Теперь вы - золотой фонд Узбекистана. Есть основания надеяться, что из числа нашей молодежи выйдут новые Хорезми, Ибн Сины, Улугбеки. Сегодня исторический день. Прежде таких условий в нашей стране не было", - сказал глава государства, обращаясь к ученикам.

Мирзиёев отметил, что теперь авторитетным гостям будут показывать не только большие заводы, но и президентские школы.

Глава Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 10 сентября посетил президентскую школу в Ташкенте
Пресс-служба президента Узбекистана
Глава Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 10 сентября посетил президентскую школу в Ташкенте

 

Президентские школы в текущем году откроются в Нукусе, Хиве и Намангане. Планируется строительство школ в Бухарской, Джизакской, Кашкадарьинской, Самаркандской и Ферганской областях в 2020 году, Андижанской, Навоийской, Сурхандарьинской, Сырдарьинской и Ташкентской областях – в 2021 году.

Глава Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 10 сентября посетил президентскую школу в Ташкенте
Пресс-служба президента Узбекистана
Глава Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 10 сентября посетил президентскую школу в Ташкенте

Напомним, что в Узбекистане будет создано Агентство по развитию президентских, творческих и специализированных школ при Кабинете министров.

Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом строительства президентской школы в городе Нукусе
Пресс-служба президента Узбекистана
Специальное агентство будет заниматься развитием президентских школ
В подчинение нового агентства войдут президентские и творческие школы, а также специализированная школа им. Мухаммада ал-Хоразмий, школа-интернат им. Мирзо Улугбека и специализированная школа-интернат им. Абу Али ибн Сино.

Указом определены основные задачи Агентства. В частности, оно осуществляет реализацию единой государственной политики в сфере выявления, отбора, обучения и воспитания молодежи в школах.

Теги:
Образование, Президент, президент, школа, Школа



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