Замминистра рассказал, как Узбекистан борется с безработицей

На сегодняшний день численность трудовых ресурсов в республике составляет 18,9 млн человек, общее число занятых в отраслях экономики достигло 13,4 млн человек.

ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Первый заместитель министра занятости и трудовых отношений Эркин Мухитдинов в рамках форума "На пути к национальной стратегии занятости в Узбекистане" рассказал о ситуации на рынке труда и стратегии по повышению занятости населения. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

На сегодняшний день численность трудовых ресурсов составляет 18,9 млн человек, общее число занятых в отраслях экономики достигло 13,4 млн человек. Уровень безработицы составляет 9,1% к экономически активному населению, что на 0,2 процентных пункта ниже показателя аналогичного периода 2018 года. В трудоустройстве нуждаются 1,3 млн человек. Уровень безработицы среди молодежи (до 30 лет) составил 15,1%, среди молодежи в возрасте 15-25 лет — 16,8%, уровень женской безработицы - 12,7%, отметил замминистра.

Впервые Министерство занятости и трудовых отношений внедрило новый вид услуг по содействию в обеспечении занятости безработных граждан — предоставление субсидий и грантов в виде безвозвратной финансовой помощи за счет средств Государственного фонда содействия занятости.

Через кредитные линии, открытые в "Микрокредитбанке", "Агробанке" и Народном банке Узбекистана, предоставляются микрокредиты для реализации небольших проектов, предусматривающих создание новых рабочих мест. В этом году по запросу банков было выделено 46,3 млрд сумов.

Микрокредиты предоставляются в основном безработным, в частности, молодежи и женщинам, малообеспеченным семьям и вернувшимся на родину трудовым мигрантам. По состоянию на 1 июля текущего года было выдано микрокредитов на общую сумму 36,2 млрд сумов, тем самым обеспечена занятость для 2 403 граждан.

На основании государственного заказа в 2019 году планируется создать 370 тыс. новых рабочих мест, из них 10,3 тыс. — за счет реализации крупных проектов в разных секторах экономики, 46,6 тыс. — за счет проектов, реализуемых малым бизнесом, 8,4 тыс. в рамках проектов, реализованных на базе неиспользуемых объектов, 6,7 тыс. на базе социальных объектов, запущенных за счет средств государственного бюджета и государственно-частного партнерства, 20 тыс. — посредством развития ремесленничества, порядка 45,5 тысячи новых рабочих мест было создано за счет кредитных и сберегательных фондов.

По словам Эркина Мухитдинова, в планах Министерства занятости и трудовых отношений — подготовка новой редакции закона о занятости, внедрение Единой национальной системы труда, новая редакция Трудового кодекса, вступление Узбекистана в международную ассоциацию WorldSkills, выдача временных трудовых удостоверений с целью борьбы с неформальной занятостью, внедрение системы KPI.

Новая редакция закона о занятости Узбекистана призвана заменить устаревшие нормы, не реализуемые на практике, в полной мере отразить современные реалии и будущее занятости населения, включить новые формы организации трудоустройства населения.