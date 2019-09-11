Узбекские военные приготовили плов на учениях "Центр-2019" – видео

ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Узбекские военнослужащие высоко оценили условия, созданные для размещения иностранных участников стратегических учений "Центр-2019" в Оренбургской области, и уже успели приготовить плов, сообщили в пресс-службе Минобороны республики.

На полигоне "Донгуз" развернуты полевые лагеря, в состав каждого из которых входят палатки для проживания, бытового обслуживания, пункты хозяйственного довольствия, медицинский пункт. Также оборудованы комнаты для хранения оружия контейнерного типа, организована караульная служба.

По данным пресс-службы министерства, питание военнослужащих организовано с использованием полевой кухни, а основная часть рациона состоит из национальных блюд.

Рядовой контрактник Мухаммадали Мамажонов уже успел приготовить плов на все подразделение. Рис, специи и казан узбекистанцы привезли с собой.

В Минобороны отметили, что в ближайшие дни представители республики будут проводить занятия с применением техники и вооружения и тренировки по подготовке к участию в активной фазе учения.

В учениях "Центр-2019" примут участие 128 тысяч военнослужащих, более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения.

Основные действия пройдут с 16 по 21 сентября на шести общевойсковых полигонах в Оренбургской, Челябинской, Курганской, Астраханской и Кемеровской областях, на территории Дагестана и Алтайского края, а также в акватории Каспийского моря.

К учениям привлечены воинские контингенты КНР, Пакистана, Кыргызстана, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.