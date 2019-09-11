Золотые руки: в Коканде стартовал фестиваль ремесленников – яркие фото

На фестиваль приехали умельцы из 153 районов республике. Мероприятие продлится до 15 сентября.

ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. В Первом международном фестивале народно-прикладного искусства "Хунарманд" в Коканде участвуют 1116 ремесленников, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. В их числе 191 иностранец.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Сапожные мастера на фестивале в Коканде

Фестиваль проходит на территории резиденции резиденции Худоёрхона, которую условно разделили на 13 городков (Ташкент и Ташкентская область — отдельно). На фестивале представлены 34 вида прикладного искусства.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Шали из овечьей шерсти

Напомним, организаторами мероприятия выступают ассоциация "Хунарманд", Торгово-промышленная палата, Министерство культуры, Госкомтуризма, а также Художественная академия, Академия наук и хокимият Ферганской области.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Фестиваль декоративно-прикладного искусства в Коканде

В этом году мероприятие проводится впервые и продлится до 15 сентября. В будущем его планируется организовывать каждые два года.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Девушка в национальном костюме на фестивале в Коканде

Ожидается, что он поможет укрепить дружбу и сотрудничество между народами, возродить и сохранить традиции мастеров и школ ремесленничества.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Производство традиционных ковров

На базе фестиваля состоится конференция "Перспективы развития ремесленничества и народного прикладного искусства".