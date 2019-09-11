Золотые руки: в Коканде стартовал фестиваль ремесленников – яркие фото

ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. В Первом международном фестивале народно-прикладного искусства "Хунарманд" в Коканде участвуют 1116 ремесленников, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. В их числе 191 иностранец.
Фестиваль проходит на территории резиденции резиденции Худоёрхона, которую условно разделили на 13 городков (Ташкент и Ташкентская область — отдельно). На фестивале представлены 34 вида прикладного искусства.
Напомним, организаторами мероприятия выступают ассоциация "Хунарманд", Торгово-промышленная палата, Министерство культуры, Госкомтуризма, а также Художественная академия, Академия наук и хокимият Ферганской области.
В этом году мероприятие проводится впервые и продлится до 15 сентября. В будущем его планируется организовывать каждые два года.
Ожидается, что он поможет укрепить дружбу и сотрудничество между народами, возродить и сохранить традиции мастеров и школ ремесленничества.
На базе фестиваля состоится конференция "Перспективы развития ремесленничества и народного прикладного искусства".