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Девушки вручную обрабатывают хлопок

Золотые руки: в Коканде стартовал фестиваль ремесленников – яркие фото

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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На фестиваль приехали умельцы из 153 районов республике. Мероприятие продлится до 15 сентября.

ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. В Первом международном фестивале народно-прикладного искусства "Хунарманд" в Коканде участвуют 1116 ремесленников, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. В их числе 191 иностранец.

Сапожные мастера на фестивале в Коканде
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Сапожные мастера на фестивале в Коканде

Фестиваль проходит на территории резиденции резиденции Худоёрхона, которую условно разделили на 13 городков (Ташкент и Ташкентская область — отдельно). На фестивале представлены 34 вида прикладного искусства.

Шали из овечьей шерсти
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Шали из овечьей шерсти

Напомним, организаторами мероприятия выступают ассоциация "Хунарманд", Торгово-промышленная палата, Министерство культуры, Госкомтуризма, а также Художественная академия, Академия наук и хокимият Ферганской области.

Фестиваль декоративно-прикладного искусства в Коканде
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Фестиваль декоративно-прикладного искусства в Коканде

В этом году мероприятие проводится впервые и продлится до 15 сентября. В будущем его планируется организовывать каждые два года. 

Девушка в национальном костюме на фестивале в Коканде
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Девушка в национальном костюме на фестивале в Коканде

Ожидается, что он поможет укрепить дружбу и сотрудничество между народами, возродить и сохранить традиции мастеров и школ ремесленничества. 

Производство традиционных ковров
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Производство традиционных ковров

На базе фестиваля состоится конференция "Перспективы развития ремесленничества и народного прикладного искусства".

Теги:
Узбекистан, Коканд, искусство, ремесленники, фестиваль



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