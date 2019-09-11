В Узбекистане ищут пропавшую в Кашкадарье девочку

Раззокова Севинч, 2005 года рождения 22 июня вышла из дома и не вернулась. В течение почти трех месяцев родственники девочки не получали никакой информации о ее местонахождении.

ТАШКЕНТ, 11 сен - Sputnik. ГУВД Ташкента и УВД Кашкадарьинской области просят жителей Узбекистана оказать содействие в розыске без вести пропавшей школьницы.

Раззокова Севинч Абдурасул кизи, 2005 года рождения, проживающая в Шахрисабзском районе Кашкадарьинской области 22 июня этого года вышла из дома и не вернулась. В течение почти трех месяцев родственники девочки не получали никакой информации о ее местонахождении.

Приметы: Рост 160-165 см, смуглая, волосы средней длины коричневого цвета, глаза светло-карие, на лице веснушки.

Была одета: футболка черного цвета с белой надписью, джинсовые брюки, черные босоножки.

ГУВД Ташкента просит всех неравнодушных граждан, кто видел девушку или владеет какой-либо информацией о ее местонахождении, сообщить по 102 или в дежурную часть по телефонам 71-232 30 40, 71-232 40 50, или в дежурную часть УВД Кашкадарьинской области по телефонам +998-75-224-43-13, +998-75-221-66-45, +998-75-224-41-85, или +998-90-444-70-80, +998-90-639-57-67.