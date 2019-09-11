20:51 11 Сентября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.96
  • EUR10360.56
  • USD9395.63
Поиск
Пропавшую в Кашкадарье 14-летнюю девочку ищут по всей республике

В Узбекистане ищут пропавшую в Кашкадарье девочку

Общество
Получить короткую ссылку
98 0 0

Раззокова Севинч, 2005 года рождения 22 июня вышла из дома и не вернулась. В течение почти трех месяцев родственники девочки не получали никакой информации о ее местонахождении.

ТАШКЕНТ, 11 сен - Sputnik. ГУВД Ташкента и УВД Кашкадарьинской области просят жителей Узбекистана оказать содействие в розыске без вести пропавшей школьницы.

Автомобиль правоохранительных органов Узбекистана на месте ДТП
ГУВД г. Ташкента
Пропавших в Ташкенте детей нашли в другой области

Раззокова Севинч Абдурасул кизи, 2005 года рождения, проживающая в Шахрисабзском районе Кашкадарьинской области 22 июня этого года вышла из дома и не вернулась. В течение почти трех месяцев родственники девочки не получали никакой информации о ее местонахождении.

Приметы: Рост 160-165 см, смуглая, волосы средней длины коричневого цвета, глаза светло-карие, на лице веснушки.
Была одета: футболка черного цвета с белой надписью, джинсовые брюки, черные босоножки.

ГУВД Ташкента просит всех неравнодушных граждан, кто видел девушку или владеет какой-либо информацией о ее местонахождении, сообщить по 102 или в дежурную часть по телефонам 71-232 30 40, 71-232 40 50, или в дежурную часть УВД Кашкадарьинской области по телефонам +998-75-224-43-13, +998-75-221-66-45, +998-75-224-41-85, или +998-90-444-70-80, +998-90-639-57-67.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Глава Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 10 сентября посетил президентскую школу в Ташкенте
Сказка наяву: Мирзиёев открыл президентскую школу в Ташкенте – фото
Бизнесом Тимати заинтересовались иностранные спецслужбы – видео
Как обезопасить ребенка по дороге в школу
Дети и дорога: как обеспечить безопасность

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054