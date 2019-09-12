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Молодожены в Самарканде

"Брачный договор": сенатор предложила установить свадебный стандарт

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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По мнению сенатора, должен быть установлен четкий стандарт свадеб и церемоний, принимая во внимание добрые традиции каждого региона, чтобы избежать ненужных расходов на бракосочетание.

ТАШКЕНТ, 12 сен - Sputnik. Заместитель председателя Центрального Совета Народно-демократической партии Узбекистана, сенатор Максуда Ворисова заявила в интервью на сайте НДПУ о том, что пришло время вводить "брачный договор" между будущими супругами.

Жених и невеста на бракосочетании
flickr.com/ ChuWeiHunG IPhoto
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По ее мнению, сенату следует принять четкое решение по следующим вопросам:

во-первых, сенат должен установить четкий стандарт свадеб и церемоний, принимая во внимание добрые традиции каждого региона, чтобы избежать ненужных расходов на бракосочетание;

во-вторых, должен быть заключен брачный договор, в котором четко определены права и обязанности обеих сторон и который должен выполняться в семейной жизни и в случае развода;

в-третьих, "свадебный договор" должен быть реализован в соответствии с требованиями резолюции сената;

© Пресс-служба хокимията Сурхандарьинской области
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в-четвертых, надзор за свадебными и другими церемониями, основанный на решениях сената, должен контролироваться собраниями махаллинских граждан и территориальными органами внутренних дел;

в-пятых, все общественные организации, министерства и средства массовой информации должны проводить пропаганду против ненужных трат;

в-шестых, руководители  на всех уровнях должны подавать личный пример.

Теги:
Узбекистан, свадьба, Сенат Республики Узбекистан



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