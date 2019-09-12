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Назначен новый генеральный директор Национального агентства Узбеккино

Назначен новый гендиректор "Узбеккино"

Foto, Алина Хусанова
Общество
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Генеральный директор Национального агентства «Узбеккино» Фуркат Зокиров освобожден от занимаемой должности.

ТАШКЕНТ, 12 сен - Sputnik. Новым генеральным директором Национального агентства "Узбеккино" назначен известный продюсер, заслуженный журналист Узбекистана Фирдавс Абдухаликов, сообщает агентство Новости Узбекистана.

На съемочной площадке
© Sputnik / Екатерина Чеснок
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В сотрудничестве с известными зарубежными компаниями под руководством Абдухаликова были подготовлены масштабные медиапроекты. В августе 2019 года на телеканале «Россия-Культура» состоялась премьера его документального фильма «Узбекистан. Легенды о любви».

Фирдавс Абдухаликов также является Председателем правления Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана, которое было создано по инициативе трехсот ученых в Санкт-Петербурге в 2018 году в ходе II Международного конгресса проекта "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира".

Теги:
Узбекистан, назначение, Национальное агентство "Узбеккино", Фирдавс Абдухаликов



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