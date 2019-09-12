Назначен новый гендиректор "Узбеккино"

ТАШКЕНТ, 12 сен - Sputnik. Новым генеральным директором Национального агентства "Узбеккино" назначен известный продюсер, заслуженный журналист Узбекистана Фирдавс Абдухаликов, сообщает агентство Новости Узбекистана.

В сотрудничестве с известными зарубежными компаниями под руководством Абдухаликова были подготовлены масштабные медиапроекты. В августе 2019 года на телеканале «Россия-Культура» состоялась премьера его документального фильма «Узбекистан. Легенды о любви».

Фирдавс Абдухаликов также является Председателем правления Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана, которое было создано по инициативе трехсот ученых в Санкт-Петербурге в 2018 году в ходе II Международного конгресса проекта "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира".