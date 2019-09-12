20:19 12 Сентября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.96
  • EUR10360.56
  • USD9395.63
Поиск

Россия передала Узбекистану 3D-полигон для артиллеристов

Министерство обороны РУз
Общество
Получить короткую ссылку
50 0 0

Компьютерный полигон "Артерра" в 2015 году создали специалисты Михайловской военной артиллерийской академии.

ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Россия передала Узбекистану компьютерный артиллерийский полигон "Артерра", моделирующий театр военных действий в 3D, сообщили РИА Новости в пресс-службе военного ведомства республики. Он поступил на вооружение одной из частей Минобороны.

Совместные военные учения Узбекистана и Таджикистана
© Министерство обороны Узбекистана.
НАТО и не снилось: что нужно знать об учениях "Центр-2019"
По словам представителя ведомства, 11 сентября в артиллерийском подразделении в Чирчике состоялись показательные занятия по использованию "Артерры". Он позволит значительно сэкономить моторесурсы бронетехники и горюче-смазочные материалы без снижения качества подготовки специалистов артиллерии, отметили в министерстве.

Компьютерный полигон "Артерра" в 2015 году создали специалисты Михайловской военной артиллерийской академии (Санкт-Петербург). Он представляет собой комплекс специального программного обеспечения и аппаратных средств, предназначенных для проведения занятий с артиллерийскими и ракетными подразделениями сухопутных войск.

Компьютерный артполигон способен в 3D-формате смоделировать действия по стрельбе и управлению огнем ракетных войск и артиллерии общевойскового соединения (до 15 артиллерийских батарей одновременно), а также другим дисциплинам боевой подготовки.

Теги:
военные, технологии, Узбекистан, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Глава Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 10 сентября посетил президентскую школу в Ташкенте
Сказка наяву: Мирзиёев открыл президентскую школу в Ташкенте – фото
Гаспарян высмеял возможных кандидатов на смену Болтону – видео
Как обезопасить ребенка по дороге в школу
Дети и дорога: как обеспечить безопасность

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054