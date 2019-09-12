Россия передала Узбекистану 3D-полигон для артиллеристов

ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Россия передала Узбекистану компьютерный артиллерийский полигон "Артерра", моделирующий театр военных действий в 3D, сообщили РИА Новости в пресс-службе военного ведомства республики. Он поступил на вооружение одной из частей Минобороны.

По словам представителя ведомства, 11 сентября в артиллерийском подразделении в Чирчике состоялись показательные занятия по использованию "Артерры". Он позволит значительно сэкономить моторесурсы бронетехники и горюче-смазочные материалы без снижения качества подготовки специалистов артиллерии, отметили в министерстве.

Компьютерный полигон "Артерра" в 2015 году создали специалисты Михайловской военной артиллерийской академии (Санкт-Петербург). Он представляет собой комплекс специального программного обеспечения и аппаратных средств, предназначенных для проведения занятий с артиллерийскими и ракетными подразделениями сухопутных войск.

Компьютерный артполигон способен в 3D-формате смоделировать действия по стрельбе и управлению огнем ракетных войск и артиллерии общевойскового соединения (до 15 артиллерийских батарей одновременно), а также другим дисциплинам боевой подготовки.