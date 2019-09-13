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Зять Мирзиёева предложил три автомобиля российскому блогеру

© Instagram
Общество
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196405

Отабек Умаров предоставил автоблогеру Эрику Давидычу Mercedes AMG GT 4, BRABUS Maybach 900 и Bentley для съемок очередного выпуска шоу.

ТАШКЕНТ, 13 сен - Sputnik. Отабек Умаров помог российскому блогеру Эрику Давидычу в съемках тест-драйва. Об этом Давидыч написал в своем Instagram.

Автомобили премиум-класса будут предоставлены для очередного обзора, съемки которого пройдут в Узбекистане. Среди них - Mercedes AMG GT 4, BRABUS Maybach 900 и Bentley.

"Мы нашли человека, который помог нам найти не просто одну тачку, а прям на выбор, хотя многие говорили, мол,  Давидыч, ты в Узбекистане не найдёшь ничего. Спасибо за это @otabek_muhammadalievich", - написал блогер.

© Instagram / eric_davidich
Блогер Эрик Давидыч снимет новый выпуск шоу в Узбекистане

Давидыч - известный видеоблогер, стритрейсер, основатель сайта smotra.ru известен также как борец с коррупцией в ГИБДД и нередко помогал оперативно разыскать угнанные автомобили.

Часто устраивает благотворительные автопробеги, а его ролики на YouTube набирают миллионы просмотров. Узбекские фанаты Давидыча уже успели пожелать ему счастливого пути и с нетерпением ждут кумира.

Теги:
видеоролик, Видео, YouTube, автомобиль, автомобили, блогер, блог



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