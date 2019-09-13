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Солнечная электростанция

Франция построит фотоэлектростанцию в Узбекистане за 150 млн евро

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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TOTAL Eren инвестирует 150 млн евро в строительство первой фотоэлектрической станции общей мощностью 100 МВт в Республике Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 13 сен - Sputnik. Французская компания TOTAL Eren инвестирует 150 млн евро в строительство фотоэлектрической станции общей мощностью 100 МВт на условиях государственно-частного партнерства в Республике Узбекистан.

Солнечная электростанция
© Sputnik / Александр Кряжев
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Соглашение о покупке электроэнергии между АО "Национальные электрические сети Узбекистана" и TOTAL Eren будет подписано 13 сентября.

Проект реализуют в Самаркандской области.

TOTAL Eren будет осуществлять проектирование, финансирование, строительство и эксплуатацию электростанции на весь период реализации проекта (25 лет).

Начало строительных работ ожидается в первом квартале 2020-го с вводом в эксплуатацию первой фотоэлектрической станции; 
в республике - к первому кварталу 2021 года.

Солнечная электростанция
© Пресс-служба администрации Карагандинской области
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Соглашение о сотрудничестве между правительством Республики Узбекистан и TOTAL Eren (Франция) о строительстве фотоэлектрических станций в стране подписано в ходе официального визита Шавката Мирзиёева во Французскую Республику в октябре 2018 года.

TOTAL Eren — французская компания, один из лидеров в области возобновляемой энергетики в мире. Портфель реализованных инвестиционных проектов компании включает более 2400 МВт установленных мощностей по выработке электроэнергии из возобновляемых источников энергии, а также более 2000 МВт мощностей на стадии разработки.

Теги:
сотрудничество, Солнечная энергия, Узбекистан, Франция



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