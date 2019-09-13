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О здоровье начистоту: медики со всего мира обсудили инновации в сфере

О здоровье начистоту: медики со всего мира обсудили инновации в сфере

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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В рамках форума состоится открытие созданного в НамГУ медицинского факультета Уральского медицинского университета РФ.

ТАШКЕНТ, 13 сен - Sputnik. В Намангане стартовал международный форум медицины и фармацевтики, где речь пойдет о возможностях инвестирования сферы, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Участие в мероприятии принял заместитель премьер-министра Азиз Абдухакимов, министр здравоохранения страны Алишер Шадманов, хоким области Хайрулло Бозоров, ученые с мировым именем, специалисты сферы.

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© Sputnik / Наталья Селиверстова
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В повестке форума - выставка производителей медицинской и фармацевтической продукции. Для участия в международном диалоге в Наманган прибыли представители 150 иностранных компаний более чем из 30 государств.

Во второй половине дня обсуждения разделятся по направлениям: эндокринология, кардиология, хирургия, защита материнства и детства, фармацевтика. 

В рамках форума состоится подписание меморандумов между предпринимателями-производителями лекарств и медицинских товаров.

В повестке форума - выставка производителей медицинской и фармацевтической продукции.
Рамиз Бахтияров
В повестке форума - выставка производителей медицинской и фармацевтической продукции.

А 14 сентября всемирно известные специалисты сферы здоровья проведут мастер-класс по выполнению высокотехнологичных операций.

Встреча Ольги Ковтун и Азиза Абдухакимова
Рамиз Бахтияров
Встреча Ольги Ковтун и Азиза Абдухакимова

В этот же день состоится торжественное открытие созданного в НамГУ медицинского факультета Уральского медицинского университета Российской Федерации. С этой целью в Наманган прибыла ректор вуза, главный педиатр Уральского федерального округа и заместитель председателя Исполкома Союза педиатров России - Ольга Ковтун. Важные темы развития образовательного процесса в НамГУ были обсуждены на встрече с заместителем премьер-министра Узбекистана.

Теги:
форум, Медицина, Наманганская область, Узбекистан



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