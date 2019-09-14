День без автомобиля в Ташкенте: для машин закроют целую улицу

Ташкент в этом году впервые стал официальным участником Европейской недели мобильности. Жителей столицы ждут День бесплатного метро и День без автомобиля.

ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Ташкент 22 сентября присоединится к акции День без автомобиля, в связи с чем для машин в течение всего дня будет недоступна улица Лутфий. Как отметили в пресс-службе компании "Узбекистон темир йуллари", чтобы участники могли насладиться праздничной атмосферой и принять участие в разнообразных развлекательных и образовательных мероприятиях.

Гостей ждут мастер-классы, мини-конкурсы по вопросам городской мобильности, безопасности, ценности взаимоуважения между пешеходами, велосипедистами и водителями.

А до этого, 19 сентября, в столице пройдет День бесплатного метро. Порадуют не только бесплатный проезд, но и выступления актеров и музыкантов.

Ожидается, что жители столицы, отказавшие в этот день от авто и решившие добраться до работы на метро, смогут оценить экономичность и быстроту этого вида транспорта.

В этом году к Европейской неделе мобильности присоединилось около 2,5 тысячи городов по всему миру.