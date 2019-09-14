Сенат Олий Мажлиса предложил новый порядок проведения свадеб и похорон

ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. В Узбекистане на свадьбы, похороны и другие массовые семейные мероприятия больше не планируется тратить слишком много времени и денег. Сенат Олий Мажлиса разработал специальный устав, в котором прописаны соответствующие правила. Об этом сообщает издание Uza.uz.
О планируемой свадьбе нужно за неделю уведомить махаллинский комитет. Мероприятие необходимо провести за один день, в период с 06:00 до 23:00, позднее — нельзя. Приглашать можно до 200 человек, в некоторых случаях — до 250-300. В свадебных кортежах не должно быть более трех машин.
При проведении похорон количество гостей не ограничивается, но само мероприятие должно продолжаться не более трех дней, за исключением церемоний плова.
Не допускается проведение сопутствующих мероприятий: "етти", "пайшанбалик", "якшанбалик", "йигирма","қирқ", "ҳайит", "йил оши", "пул тарқатиш", "мато улашиш" и других.
Данный устав был рассмотрен депутатами обеих палат Олий Мажлиса.