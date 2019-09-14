Сенат Олий Мажлиса предложил новый порядок проведения свадеб и похорон

В Сенате Олий Мажлиса разработали Устав по проведению семейных мероприятий. В частности, в нем есть правила относительно свадеб и похорон.

ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. В Узбекистане на свадьбы, похороны и другие массовые семейные мероприятия больше не планируется тратить слишком много времени и денег. Сенат Олий Мажлиса разработал специальный устав, в котором прописаны соответствующие правила. Об этом сообщает издание Uza.uz.

О планируемой свадьбе нужно за неделю уведомить махаллинский комитет. Мероприятие необходимо провести за один день, в период с 06:00 до 23:00, позднее — нельзя. Приглашать можно до 200 человек, в некоторых случаях — до 250-300. В свадебных кортежах не должно быть более трех машин.

Также не допускается проведение сопутствующих свадьбе мероприятий: "чаллар", "куда чакирди", "куёв навкар", "сеп ёйди" и других.

При проведении похорон количество гостей не ограничивается, но само мероприятие должно продолжаться не более трех дней, за исключением церемоний плова.

Не допускается проведение сопутствующих мероприятий: "етти", "пайшанбалик", "якшанбалик", "йигирма","қирқ", "ҳайит", "йил оши", "пул тарқатиш", "мато улашиш" и других.

Данный устав был рассмотрен депутатами обеих палат Олий Мажлиса.