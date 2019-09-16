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Автомобиль Ravon Nexia R3

Оплата дорожного сбора ляжет на плечи производителей

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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С 1 октября 2019 года сборы в дорожный фонд в размере 3% больше не нужно будет платить в ГАИ при покупке нового авто.

ТАШКЕНТ, 16 сен - Sputnik. Оплата дорожного сбора ляжет на производителей автомобилей, сообщает пресс-служба UzAuto.

Сборы в размере 3%, которые нужно платить при покупке нового автомобиля отечественного производства, с 1 октября 2019 года уплачиваются производителями.

© Пресс-служба UzAuto
Оплата дорожного сбора ляжет на плечи производителей

Нововведение поможет покупателям сэкономить время, так что общая оплачиваемая сумма не влечет за собой никаких дополнительных расходов для клиента, а покупатель вносит одним платежом стоимость автомобиля и обязательный сбор в Республиканский дорожный фонд там же, где и приобретает автомобиль.

Стенд компании UzAuto
© UzAuto
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С покупателями, которые заключили договор на куплю-продажу автомобиля до 1 октября и еще не получили свои автомобили, заключат дополнительные соглашения.

В сообщении отмечают, что АО UzAuto Motors с 1 октября 2019 года становится плательщиком НДС и компанией приложены все усилия для сохранения текущего уровня цен. 

Теги:
налоги, Республиканский дорожный фонд, UzAuto Motors, автомобилисты, автомобиль, автомобили



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