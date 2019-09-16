Сбились со счета: в ГУВД назвали количество нарушений ПДД за неделю

В период с 9 по 15 сентября 2019 года инспекторами ДПС УБДД ГУВД было выявлено 14 807 нарушений Правил дорожного движения, из них 1 883 – грубые.

ТАШКЕНТ, 16 сен - Sputnik. За время профилактической работы, проведенной летом этого года, как сообщает сайт ГУВД Ташкента, в столице значительно снизилось количество случаев игнорирования прав пешехода в виде езды по тротуарам или нарушений правил остановки и стоянки.

В период с 9 по 15 сентября 2019 года инспекторами ДПС УБДД ГУВД было выявлено 14 807 нарушений Правил дорожного движения, из них 1 883 – грубые. Пресс-служба ведомства так же отмечает, что за прошедшую неделю было зафиксировано 2 411 случаев игнорирования дорожного знака и 1 573 случая игнорирования дорожной разметки – что, помимо всего прочего, является прямым неуважением прав других участников дорожного движения, повышенные риски столкновения.