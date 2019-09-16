День бесплатного метро: чем удивит столичная подземка?

C 16 по 22 сентября в столице пройдет ряд мероприятий. Два наиболее ярких события недели – День бесплатного метро и День без автомобиля.

ТАШКЕНТ, 16 сен - Sputnik. Ташкент стал официальным участником Европейской недели мобильности, в которой принимают участие более 50 стран, сообщает партнер мероприятия АО "Узбекистон темир йуллари".

C 16 по 22 сентября в столице пройдет ряд мероприятий. Два наиболее ярких события недели – День бесплатного метро (19 сентября) и День без автомобиля (22 сентября).

19 сентября в столичная подземка, как обещают организаторы, превратится в красочное арт-пространство для всех желающих. На станциях, в переходах и вагонах метрополитена пройдут концерты, выставки, развлекательные шоу для взрослых и детей.

С программой дня бесплатного метро можно ознакомиться здесь.