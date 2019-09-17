В Самарканде презентовали проект канатной дороги

Жители и гости города смогут с воздуха осмотреть основные исторические достопримечательности, в том числе древнее городище Афрасиаб.

ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. В Самарканде 17 сентября состоялась презентация проекта канатной дороги. Как пишет издание Газета.uz, линия протянется через весь город, ее длина составит свыше 5,5 тысячи километров. Планируется оборудовать три станции, одна из них будет в центре Самарканда.

© Zarnews.uz / Бахтиёр Мустанов В Самарканде представили проект канатной дороги

Пассажиры получат возможность с воздуха осмотреть основные исторические достопримечательности, в том числе древнее городище Афрасиаб.

Проект канатной дороги подготовила итальянская компания Leitner Ropeways — один из мировых лидеров в сфере строительства канатно-буксировочных транспортных систем: канатных дорог, скиповых подъемников, подъемников для горнолыжников, подъемных кресел.