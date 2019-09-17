21:28 17 Сентября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB146.51
  • EUR10421.13
  • USD9411.30
Поиск
В Самарканде представили проект канатной дороги

В Самарканде презентовали проект канатной дороги

© Zarnews.uz / Бахтиёр Мустанов
Общество
Получить короткую ссылку
84 0 0

Жители и гости города смогут с воздуха осмотреть основные исторические достопримечательности, в том числе древнее городище Афрасиаб.

ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. В Самарканде 17 сентября состоялась презентация проекта канатной дороги. Как пишет издание Газета.uz, линия протянется через весь город, ее длина составит свыше 5,5 тысячи километров. Планируется оборудовать три станции, одна из них будет в центре Самарканда.

В Самарканде представили проект канатной дороги
© Zarnews.uz / Бахтиёр Мустанов
В Самарканде представили проект канатной дороги

Пассажиры получат возможность с воздуха осмотреть основные исторические достопримечательности, в том числе древнее городище Афрасиаб.

Проект канатной дороги подготовила итальянская компания Leitner Ropeways — один из мировых лидеров в сфере строительства канатно-буксировочных транспортных систем: канатных дорог, скиповых подъемников, подъемников для горнолыжников, подъемных кресел.

Теги:
канатная дорога, общественный транспорт, строители, Узбекистан, Самарканд



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Кукольное царство: фоторепортаж с завода "Ташигрушка"
На полигоне Гурумсарай стартовали международные военные учения Центр 2019
Сила - в единстве: в Узбекистане стартовали учения "Центр-2019"
Торгово-экономическая миссия Казахстана в Узбекистане
Торгово-экономическая миссия Казахстана в Узбекистане

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054