ЕБРР вложит 90 млн $ на модернизацию систем водоочистки Хорезма - проект

Модернизация канализационных систем коснется городов Ургенч, Хива, Питнак и Гурлен. Проект планируют завершить к 2023 году.

ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Согласно проекту постановления Кабмина, который размещен на портале СОВАЗ, в Хорезмской области планируют модернизировать систему водоотведения.

На реализацию этого проекта Европейский банк реконструкции и развития может выделить кредит на 90 млн. долларов США. Заем будет выдан Узбекистану на 15 лет, включая 5-летний льготный период, говорится в проекте документа.

Модернизация канализационных систем коснется городов Ургенч, Хива, Питнак и Гурлен. Проект планируют завершить к 2023 году.

В постановлении также прописана общая стоимость проекта - 114,5 млн долларов США. Недостающие 24, 5 оплатит государство, но сумма эта будет представлена в виде налоговых и таможенных льгот.