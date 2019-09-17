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Европейский банк реконструкции и развития

ЕБРР вложит 90 млн $ на модернизацию систем водоочистки Хорезма - проект

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Общество
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Модернизация канализационных систем коснется городов Ургенч, Хива, Питнак и Гурлен. Проект планируют завершить к 2023 году.

ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Согласно проекту постановления Кабмина, который размещен на портале СОВАЗ, в Хорезмской области планируют модернизировать систему водоотведения. 

На реализацию этого проекта Европейский банк реконструкции и развития может выделить кредит на 90 млн. долларов США. Заем будет выдан Узбекистану на 15 лет, включая 5-летний льготный период, говорится в проекте документа.

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Модернизация канализационных систем коснется городов Ургенч, Хива, Питнак и Гурлен. Проект планируют завершить к 2023 году.

В постановлении также прописана общая стоимость проекта - 114,5 млн долларов США. Недостающие 24, 5 оплатит государство, но сумма эта будет представлена в виде налоговых и таможенных льгот.

 

Теги:
Хорезмская область, Узбекистан, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)



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