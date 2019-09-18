Парень из Маргилана превратил свой Lacetti в Ferrari - фото

В социальных сетях рассказали об очередном мастере, который сумел переделать свою машину в автомобиль премиум-класса.

ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. Молодой человек из Маргилана превратил Chevrolet Lacetti в подобие легендарного Ferrari.

Facebook / Akbar Murodov Парень из Маргилана превратил свой Lacetti в Ferrari

Пользователи в Facebook начали оперативно выкладывать фото причудливого средства передвижения. Многих восхитили упорство и проделанная кропотливая работа мастера. Некоторые уже шутят, что парню пора возглавить отечественный автопром.

Facebook / Akbar Murodov Парень из Маргилана превратил свой Lacetti в Ferrari

Это не первый случай, когда подобные умельцы представляют свою работу миру. К примеру, недавно стало известно о двух мастерах из Джандарского района Бухарской области.

Они собрали инновационный трактор, превосходящий по производительности все существующие аналоги. Теперь они просят бизнесмена Алишера Усманова помочь им в реализации бизнес-проекта, чтобы наладить промышленное производство сельхозмашины.