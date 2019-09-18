Парень из Маргилана превратил свой Lacetti в Ferrari - фото

ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. Молодой человек из Маргилана превратил Chevrolet Lacetti в подобие легендарного Ferrari.
Пользователи в Facebook начали оперативно выкладывать фото причудливого средства передвижения. Многих восхитили упорство и проделанная кропотливая работа мастера. Некоторые уже шутят, что парню пора возглавить отечественный автопром.
Они собрали инновационный трактор, превосходящий по производительности все существующие аналоги. Теперь они просят бизнесмена Алишера Усманова помочь им в реализации бизнес-проекта, чтобы наладить промышленное производство сельхозмашины.