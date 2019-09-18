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Парень из Маргилана превратил свой Lacetti в Ferrari

Парень из Маргилана превратил свой Lacetti в Ferrari - фото

Facebook / Akbar Murodov
Общество
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В социальных сетях рассказали об очередном мастере, который сумел переделать свою машину в автомобиль премиум-класса.

ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. Молодой человек из Маргилана превратил Chevrolet Lacetti в подобие легендарного Ferrari.

Парень из Маргилана превратил свой Lacetti в Ferrari
Facebook / Akbar Murodov
Парень из Маргилана превратил свой Lacetti в Ferrari

Пользователи в Facebook начали оперативно выкладывать фото причудливого средства передвижения. Многих восхитили упорство и проделанная кропотливая работа мастера. Некоторые уже шутят, что парню пора возглавить отечественный автопром.

Парень из Маргилана превратил свой Lacetti в Ferrari
Facebook / Akbar Murodov
Парень из Маргилана превратил свой Lacetti в Ferrari

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Теги:
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