Узгидромет обновит оборудование по наблюдению за погодой

Южнокорейские метеорологи установили оборудование для измерения глубины снега на участках Чарвак и Сукок.

ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. В Узбекистан прибыли представители корейской консалтинговой компании "WeatherРia Со., Ltd" и Корейского экологического индустриального и технологического института "КЕITI".

Об этом на своем сайте сообщает пресс-служба Узгидромета.

Основной целью приезда корейских специалистов является установка многоточечного лазерного сканирующего устройства для измерения глубины снега на региональных участках Чарвак и Сукок. Также будет установлено оборудование для измерения видимости на снеголавинной станции Камчик.