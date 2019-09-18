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Перевал Камчик

Узгидромет обновит оборудование по наблюдению за погодой

Sputnik / Дильшода Рахматова
Общество
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Южнокорейские метеорологи установили оборудование для измерения глубины снега на участках Чарвак и Сукок.

ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. В Узбекистан прибыли представители корейской консалтинговой компании "WeatherРia Со., Ltd" и Корейского экологического индустриального и технологического института "КЕITI".

Работа Центра гидрометеорологической службы при
Sputnik / Дильшода Рахматова
Прогноз неутешительный: Узгидромет ждут большие изменения

Об этом на своем сайте сообщает пресс-служба Узгидромета.

Основной целью приезда корейских специалистов является установка многоточечного лазерного сканирующего устройства для измерения глубины снега на региональных участках Чарвак и Сукок. Также будет установлено оборудование для измерения видимости на снеголавинной станции Камчик.

 

Теги:
видеонаблюдение, оборудование, погода, Узгидромет



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