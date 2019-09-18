Узбекский телесериал удостоен награды "ТЭФИ-Содружество"

Сериал "Садоат" получил награду телевизионной академии на IX конкурсе "ТЭФИ-Содружество", который в этом году проходил в столице Молдовы Кишиневе.

ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Узбекский телесериал "Садоат" стал лауреатом международного конкурса "ТЭФИ-Содружество". Также на фестивале Узбекистан представлял фильм "Мачеха".

Принимая награду киноакадемиков, режиссер сериала "Садоат" Музаффар Эркинов поблагодарил экспертов за высокую оценку, а организаторов и лично президента Молдовы Игоря Додона за теплый прием.

"Пользуясь случаем, хочу пригласить вас всех к нам в Узбекистан - в наши древние города Хиву, Самарканд и Бухару. Мы всегда рады гостям. Чтобы мы не делали, где бы ни работали, мы делаем это на благо людей и общей дружбы", — отметил Эркинов.

Девятый международный телевизионный фестиваль "ТЭФИ-Содружество" проходит в молдавской столице с 16 по 19 сентября.

На фестиваль поступило около 80 телевизионных проектов из стран СНГ и Балтии - это представители 12 стран - Азербайджана, Армении, Республики Беларусь, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, России, Таджикистана, Узбекистана, Эстонии и Украины.

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