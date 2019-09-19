Кто оплатит долги "Тошшахартрансхизмат" и метрополитена - ответ Кабмина

С октября 2018-го по март 2019 года у автобусных парков Ташкента, входящих в структуру компании "Тошшахартрансхизмат", образовалась задолженность за счет перевозки пассажиров по предельным тарифам. Долг составляет 38,715 млрд сумов.

ТАШКЕНТ, 19 сен - Sputnik. Кабинет министров Узбекистана подписал постановление о финансовом оздоровлении организаций городского пассажирского транспорта Ташкента от 17 сентября текущего года.

Согласно документу, за IV квартал прошлого года и I квартал текущего у автобусных парков Ташкента, входящих в структуру компании "Тошшахартрансхизмат", образовалась задолженность за счет перевозки пассажиров по предельным тарифам на сумму 38,715 млрд сумов.

У "Тошкент метрополитени" за 2018 год и I квартал текущего — 9,011 млрд сумов.

Министерству финансов и городскому хокимияту поручено возместить убытки автопарков "Тошшахартрансхизмат" за счет дополнительных источников республиканского и столичного бюджетов для оплаты организациям "Узбекнефтегаза" за поставляемое дизельное топливо.

А метрополитену — за счет перевыполнения прогноза доходов республиканского бюджета на погашение задолженности за потребленную электроэнергию.

Помимо этого, в двухмесячный срок также будут приняты меры по минимизации убытков "Тошшахартрансхизмат" и столичного метро.