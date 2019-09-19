В Ташкенте открылись детсады, где воспитывать будут по корейским методикам

Вместо громоздких шкафов в новых дошкольных учреждениях установлены мобильные модули, позволяющие менять пространство и адаптировать его под различные занятия. Игровые и учебные принадлежности расположены на уровне роста детей.

ТАШКЕНТ, 19 сен - Sputnik. Сразу два новых государственных дошкольных образовательных учреждения открылось в столичном районе Сергели, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

ДОУ предложат жителям района около 100 новых рабочих мест.

Новые детские сады открыли в Сергелях

Район в последние несколько лет активно развивается, говорили на торжественной церемонии открытия, появляются новостройки. Они заселяются новыми жителями, соответственно, растет нужда в образовательных учреждениях. Эти ДОУ смогут принять около 600 детей. Кроме того, будут открыты группы кратковременного пребывания, которые примут еще 240 дошкольников.

"Необычный дизайн дошкольных образовательных учреждений обусловлен отказом от типовых проектов в пользу современных решений. Благодаря продуманности каждой детали мы создаем максимально комфортную обучающую игровую среду для наших детей", - подчеркнула министр дошкольного образования Узбекистана Агрепина Шин.

Образование здесь будет проходить на базе корейской модели. Так, вместо громоздких шкафов установлены мобильные модули, позволяющие менять пространство и адаптировать его под различные занятия. Учебные принадлежности расположены на уровне роста детей.

Большинство игр направлено на развитие мелкой моторики пальцев. В группах и коридорах размещены многочисленные развивающие центры: речи и письма, познавательного развития, творчества, строительства, конструирования и математики, сюжетных игр, библиотеки. Дети сами выбирают занятие по душе.