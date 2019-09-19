Ипотека не для всех: в Узбекистане ограничили выдачу кредитов

Изменились срок погашения ипотечного кредита и льготный период. Кроме того, ипотечный кредит будет выдаваться гражданам Республики Узбекистан, которым исполнилось 18 лет и не достигшим 60 лет .

ТАШКЕНТ, 19 сен - Sputnik. Внесены изменения и дополнения в некоторые постановления правительства: отныне ипотечные кредиты для строительства индивидуальных жилых домов и доступных жилых домов по типовым проектам в сельской местности будут предоставляться сроком на 20 лет с двухлетним (начиная с 1 января 2020-го – одногодичным) льготным периодом.

До сегодняшнего дня выдавался сроком на 15 лет с 6 месячным льготным периодом.

Также одноэтажные 3-комнатные доступные жилые дома, размещаемые на земельных участках размером 0,02 га, и четырехэтажные доступные многоквартирные (2- и 3-комнатные) дома считаются доступными жилыми домами.

Размер ипотечного кредита устанавливается в размере, не превышающем 90 процентов от сметной стоимости доступного жилого дома.

Кроме того, ипотечный кредит будет выдаваться гражданам Республики Узбекистан, которым исполнилось 18 лет и не достигшим 60 лет (для получения такого кредита верхний возрастной предел до сегодняшнего дня отсутствовал).