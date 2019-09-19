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Как будут выглядеть новые поезда ташкентского метро

Российский "Трансмашхолдинг" отправил в Узбекистан пять поездов метро

© Пресс-служба "Узбекистон темир йуллари"
Общество
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Каждый поезд состоит из двух головных моторных вагонов, одного промежуточного моторного вагона и одного промежуточного безмоторного вагона.

ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Российский "Трансмашхолдинг" (ТМХ) отправил пять составов поездов в Узбекистан метрополитену Ташкента, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение холдинга.

Торжественная отправка состоялась на АО "Метровагонмаш" (входит в состав "Трансмашхолдинга").

Контракт на поставку был подписан в октябре прошлого года. Каждый поезд состоит из двух головных моторных вагонов, одного промежуточного моторного вагона, одного промежуточного безмоторного вагона. Вагоны должны прослужить 30 лет.

Как будут выглядеть новые поезда ташкентского метро
© Пресс-служба "Узбекистон темир йуллари"
Как будут выглядеть новые поезда ташкентского метро
Завод-изготовитель также обеспечит метрополитен Ташкента комплектом запасных частей и материалов, необходимых для технического обслуживания вагонов метро этой серии, и проконсультирует обслуживающий персонал.

Отмечается, что в вагонах для метро столицы Узбекистана реализован ряд технологических инноваций. В частности, они имеют сквозной проход и более широкие, по сравнению с предыдущими моделями, дверные проемы (1,4 метра), а также новую систему светового оповещения открытия и закрытия дверей.

Для нового поколения вагонов метро разработаны колеса с шумопоглотителями. Создатели использовали экологичные материалы, обеспечили надежную шумо- и теплоизоляцию вагонов. В головных вагонах оборудованы места для инвалидных колясок. В салонах установлены системы кондиционирования, вентиляции и обеззараживания воздуха.

Ташкентский метрополитен и "Метровагонмаш" связывает долгая история взаимовыгодного сотрудничества. В столицу Узбекистана с 1977 года поставлено больше 20 составов поездов метро.

Теги:
Узбекистан, Россия, Поезд, метро, Ташкентский метрополитен



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