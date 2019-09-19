Российский "Трансмашхолдинг" отправил в Узбекистан пять поездов метро

Каждый поезд состоит из двух головных моторных вагонов, одного промежуточного моторного вагона и одного промежуточного безмоторного вагона.

ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Российский "Трансмашхолдинг" (ТМХ) отправил пять составов поездов в Узбекистан метрополитену Ташкента, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение холдинга.

Торжественная отправка состоялась на АО "Метровагонмаш" (входит в состав "Трансмашхолдинга").

Контракт на поставку был подписан в октябре прошлого года. Каждый поезд состоит из двух головных моторных вагонов, одного промежуточного моторного вагона, одного промежуточного безмоторного вагона. Вагоны должны прослужить 30 лет.

Завод-изготовитель также обеспечит метрополитен Ташкента комплектом запасных частей и материалов, необходимых для технического обслуживания вагонов метро этой серии, и проконсультирует обслуживающий персонал.

Отмечается, что в вагонах для метро столицы Узбекистана реализован ряд технологических инноваций. В частности, они имеют сквозной проход и более широкие, по сравнению с предыдущими моделями, дверные проемы (1,4 метра), а также новую систему светового оповещения открытия и закрытия дверей.

Для нового поколения вагонов метро разработаны колеса с шумопоглотителями. Создатели использовали экологичные материалы, обеспечили надежную шумо- и теплоизоляцию вагонов. В головных вагонах оборудованы места для инвалидных колясок. В салонах установлены системы кондиционирования, вентиляции и обеззараживания воздуха.

Ташкентский метрополитен и "Метровагонмаш" связывает долгая история взаимовыгодного сотрудничества. В столицу Узбекистана с 1977 года поставлено больше 20 составов поездов метро.