Апгрейд: новые лица в хокимиятах районов Сурхандарьинской области

В двух районах Сурхандарьинской области определились с назначениями новых глав администрации и объявили их имена на внеочередном заседании народных депутатов.

ТАШКЕНТ, 20 сен - Sputnik. На внеочередном заседании народных депутатов в двух районах Сурхандарьинской области назначены новые хокимы. Об этом сообщает пресс-служба хокимията Сурхандарьинской области.

Рахматулло Гаппаров утвержден на пост хокима Кумкурганского района, а Аскарали Джураев назначен хокимом Байсунского района.

Ранее Р. Гаппаров занимал должность заместителя хокима Сурхандарьинской области по вопросам сельского и водного хозяйства. А. Джураев был хокимом Сариасийского района этого же региона.