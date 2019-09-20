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Апгрейд: новые лица в хокимиятах районов Сурхандарьинской области

Sputnik / Максим Блинов
Общество
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (329)
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В двух районах Сурхандарьинской области определились с назначениями новых глав администрации и объявили их имена на внеочередном заседании народных депутатов.

ТАШКЕНТ, 20 сен - Sputnik. На внеочередном заседании народных депутатов в двух районах Сурхандарьинской области назначены новые хокимы. Об этом сообщает пресс-служба хокимията Сурхандарьинской области.

Экс-хоким Сурхандарьинской области Баходир Пулатов
© Страница хокимията Сурхандарьинской области в Facebook
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Рахматулло Гаппаров утвержден на пост хокима Кумкурганского района, а Аскарали Джураев назначен хокимом Байсунского района.

Ранее Р. Гаппаров занимал должность заместителя хокима Сурхандарьинской области по вопросам сельского и водного хозяйства. А. Джураев был хокимом Сариасийского района этого же региона.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (329)



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