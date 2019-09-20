17:03 20 Сентября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB146.51
  • EUR10421.13
  • USD9411.30
Поиск
Перекрыта улица Нукусская

Предупреждение хокимията Ташкента: центр города будет перекрыт

© Facebook / Водители Ташкента
Общество
Получить короткую ссылку
100 0 0

В своем Телеграм-канале хокимият города Ташкента предупредил жителей о том, что ближайшие два дня центральные улицы столицы будут перекрыты.

ТАШКЕНТ, 20 сен - Sputnik. По сообщению городской администрации, 20 и 21 сентября в 19.30 перед Государственным театром им. Алишера Навои будет проходить концерт симфонической музыки OPEN AIR-2019. Оркестр исполнит хиты мировой и национальной музыки.

В связи с проведением концерта с 17.00 до 23.00 20 и 21 сентября будут закрыты некоторые участки дорог
Хокимият города Ташкента
В связи с проведением концерта с 17.00 до 23.00 20 и 21 сентября будут закрыты некоторые участки дорог

В связи с проведением мероприятия в эти дни с 17.00 до 23.00 будут закрыты следующие участки дорог:

Знак СТОП
© Sputnik / Илья Питалев
Движение по улице Ахмада Дониша в Ташкенте перекрыто

улица Зарафшан – от улицы Матбуотчилар до улицы Ислама Каримова;

улица Бухара – от улицы Зарафшан до улицы Буюк Турон;

улица Ислама Каримова – от улицы Зарафшан до улицы Буюк Турон;

улица Буюк Турон – от улицы Матбуотчилар до улицы Ислама Каримова;

улица Матбуотчилар – от улицы Буюк Турон до улицы Матбуотчилар.

 




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Первый мототур по трассам Европы
7500 км в пути, или Как прошел первый узбекский мототур по Европе
Центр-2019: запуск Искандера-М прошел успешно
Запуск ракеты "Искандер-М" на полигоне в Казахстане – впечатляющее видео
Льготная ипотека для молодежи
Ипотека для молодежи — ставки, сроки и льготы

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054