Предупреждение хокимията Ташкента: центр города будет перекрыт

В своем Телеграм-канале хокимият города Ташкента предупредил жителей о том, что ближайшие два дня центральные улицы столицы будут перекрыты.

ТАШКЕНТ, 20 сен - Sputnik. По сообщению городской администрации, 20 и 21 сентября в 19.30 перед Государственным театром им. Алишера Навои будет проходить концерт симфонической музыки OPEN AIR-2019. Оркестр исполнит хиты мировой и национальной музыки.

Хокимият города Ташкента В связи с проведением концерта с 17.00 до 23.00 20 и 21 сентября будут закрыты некоторые участки дорог

В связи с проведением мероприятия в эти дни с 17.00 до 23.00 будут закрыты следующие участки дорог:

улица Зарафшан – от улицы Матбуотчилар до улицы Ислама Каримова;

улица Бухара – от улицы Зарафшан до улицы Буюк Турон;

улица Ислама Каримова – от улицы Зарафшан до улицы Буюк Турон;

улица Буюк Турон – от улицы Матбуотчилар до улицы Ислама Каримова;

улица Матбуотчилар – от улицы Буюк Турон до улицы Матбуотчилар.