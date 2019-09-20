Предупреждение хокимията Ташкента: центр города будет перекрыт

ТАШКЕНТ, 20 сен - Sputnik. По сообщению городской администрации, 20 и 21 сентября в 19.30 перед Государственным театром им. Алишера Навои будет проходить концерт симфонической музыки OPEN AIR-2019. Оркестр исполнит хиты мировой и национальной музыки.
В связи с проведением мероприятия в эти дни с 17.00 до 23.00 будут закрыты следующие участки дорог:
улица Зарафшан – от улицы Матбуотчилар до улицы Ислама Каримова;
улица Бухара – от улицы Зарафшан до улицы Буюк Турон;
улица Ислама Каримова – от улицы Зарафшан до улицы Буюк Турон;
улица Буюк Турон – от улицы Матбуотчилар до улицы Ислама Каримова;
улица Матбуотчилар – от улицы Буюк Турон до улицы Матбуотчилар.