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Гранат

В Узбекистане впервые пройдет агротуристический фестиваль "Анор"

© Sputnik / Асатур Есаянц
Общество
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На мероприятие приедут представители министерств и ведомств, предприниматели и потенциальные инвесторы. Так же фестиваль посетит делегация из Италии, которую возглавит почетный консул страны в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. В Кашкадарьинской области 26-30 сентября пройдет первый Международный агротуристический фестиваль "Анор", сообщается на портале Uzbekistan.travel.

В программе мероприятия — гулянья по случаю сбору урожая гранатов в поселке Варганза, бизнес-форум "Инвестируй в Кашкадарью", посещение достопримечательностей региона, дефиле в национальных костюмах, концерты и многие другое.

Изделия из искусственного янтаря на фестивале ремесел в Коканде
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Вековые корни и узбекский янтарь: фестиваль ремесел в Коканде – видео
На фестивале ждут представителей министерств и ведомств, потенциальных инвесторов и предпринимателей. Мероприятие так же посетит делегация из Италии, которую возглавит почетный консул страны в Узбекистане.

По итогам фестиваля планируется подписать соглашение об установлении побратимских связей между Шахрисабзом и итальянским городом Казерта, мэр которого приедет в Узбекистан.

Ранее в одном из древнейших городов республики Коканде впервые прошел Международный фестиваль народно-прикладного искусства. Он собрал свыше 370 мастеров и искусствоведов из 78 стран мира.

Теги:
города-побратимы, Италия, Туризм, фестиваль, Узбекистан, Кашкадарьинская область



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