В Узбекистане впервые пройдет агротуристический фестиваль "Анор"

ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. В Кашкадарьинской области 26-30 сентября пройдет первый Международный агротуристический фестиваль "Анор", сообщается на портале Uzbekistan.travel.
В программе мероприятия — гулянья по случаю сбору урожая гранатов в поселке Варганза, бизнес-форум "Инвестируй в Кашкадарью", посещение достопримечательностей региона, дефиле в национальных костюмах, концерты и многие другое.
По итогам фестиваля планируется подписать соглашение об установлении побратимских связей между Шахрисабзом и итальянским городом Казерта, мэр которого приедет в Узбекистан.
Ранее в одном из древнейших городов республики Коканде впервые прошел Международный фестиваль народно-прикладного искусства. Он собрал свыше 370 мастеров и искусствоведов из 78 стран мира.