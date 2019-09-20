На квитанциях за отопление в Ташкенте обнаружили фальшивые печати

В публикации на Telegram-канале предприятия сообщается: было проведено служебное расследование, в результате которого выяснилось, что в нескольких районах недобросовестные сотрудники использовали поддельные печати, чтобы присваивать деньги потребителей.
Речь идет о некоторых техниках-инспекторах Шайхантахурского, Мирзо-Улугбекского и Юнусабадского районов.
В ряде случаев средства не поступили на расчетный счет "Тошиссиккуввати", поступили частично или не вовремя.
Как выглядят самовольные печати и штампы, можно увидеть здесь.
Если они обнаружатся на квитанциях, нужно позвонить по номеру: (+99871) 245 39 86.
"Учитывая сложную ситуацию в Афганистане, первые два года мы договорились иметь более гибкий график поставки электроэнергии, чтобы не вводить афганскую сторону в сложную ситуацию и не заставлять их платить штрафы", - замминистра энергетики Узбекистана.