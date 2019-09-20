На квитанциях за отопление в Ташкенте обнаружили фальшивые печати

Некоторые техники-инспекторы Шайхантахурского, Мирзо-Улугбекского и Юнусабадского районов столицы использовали поддельные печати, чтобы присваивать деньги потребителей.

ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. "Тошиссиккуввати" попросило жителей столицы проверить квитанции за отопление на предмет фальшивых печатей.

В публикации на Telegram-канале предприятия сообщается : было проведено служебное расследование, в результате которого выяснилось, что в нескольких районах недобросовестные сотрудники использовали поддельные печати, чтобы присваивать деньги потребителей.

Речь идет о некоторых техниках-инспекторах Шайхантахурского, Мирзо-Улугбекского и Юнусабадского районов.

В ряде случаев средства не поступили на расчетный счет "Тошиссиккуввати", поступили частично или не вовремя.

Как выглядят самовольные печати и штампы, можно увидеть здесь.

Если они обнаружатся на квитанциях, нужно позвонить по номеру: (+99871) 245 39 86.