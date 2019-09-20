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Батарея в подъезде жилого дома. Архивное фото

На квитанциях за отопление в Ташкенте обнаружили фальшивые печати

© Sputnik / Виталий Аньков
Общество
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Некоторые техники-инспекторы Шайхантахурского, Мирзо-Улугбекского и Юнусабадского районов столицы использовали поддельные печати, чтобы присваивать деньги потребителей.

ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. "Тошиссиккуввати" попросило жителей столицы проверить квитанции за отопление на предмет фальшивых печатей.

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REUTERS / Mukhammadsharif Mamatkulov
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В публикации на Telegram-канале предприятия сообщается: было проведено служебное расследование, в результате которого выяснилось, что в нескольких районах недобросовестные сотрудники использовали поддельные печати, чтобы присваивать деньги потребителей.

Речь идет о некоторых техниках-инспекторах Шайхантахурского, Мирзо-Улугбекского и Юнусабадского районов.

В ряде случаев средства не поступили на расчетный счет "Тошиссиккуввати", поступили частично или не вовремя.

Как выглядят самовольные печати и штампы, можно увидеть здесь.

Если они обнаружатся на квитанциях, нужно позвонить по номеру: (+99871) 245 39 86.

Теги:
Таштеплоэнерго, теплоснабжение, тепло, Ташкент, отопление



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