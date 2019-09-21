В Узбекистане откроются 132 мобильные дошкольные группы

В мобильные группы будут принимать детей в возрасте от трех до семи лет, которые не посещают детсады.

ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. В нескольких регионах Узбекистана с 2019/2020 учебного года запустят пилотный проект по созданию мобильных дошкольных образовательных групп на базе переоборудованных автобусов ISUZU HC 40. Правительство республики приняло соответствующее постановление, документ опубликован на портале Lex.uz.

Проект планируется реализовать в следующих районах: Элликкалинский (Каракалпакстан) Андижанский (Андижанская область), Каракульский (Бухарская область), Бахмальский (Джизакская область), Чиракчинский, Касбийский и Мубарекский (Кашкадарьинская область).

Также в списке Нуратинский район (Навоийская область), Янгикурганский район (Наманганская область), Ургутский район (Самаркандская область), Баявутский район (Сырдарьинская область), Кумкурганский район (Сурхандарьинская область), Учкуприкский район (Ферганская область), Хазараспский район (Хорезмская область), Ахангаранский и Янгиюльский районы (Ташкентская область).

Всего планируется открыть 132 мобильные группы для малышей. В них будут принимать детей в возрасте от трех до семи лет, которые не посещают детсады.

Ребенок сможет находиться в мобильной группе не менее трех-четырех часов в день. При этом в документе отмечается, что обязательная организация питания не предусмотрена. В одной группе не должно быть более 16 детей.

Чтобы устроить ребенка в мобильную группу, понадобятся несколько документов: заявление, копия паспорта родителей, копия свидетельства о рождении ребенка, две его фотографии и медицинское заключение о состоянии здоровья малыша.