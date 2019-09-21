В Узбекистане откроются 132 мобильные дошкольные группы

ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. В нескольких регионах Узбекистана с 2019/2020 учебного года запустят пилотный проект по созданию мобильных дошкольных образовательных групп на базе переоборудованных автобусов ISUZU HC 40. Правительство республики приняло соответствующее постановление, документ опубликован на портале Lex.uz.
Также в списке Нуратинский район (Навоийская область), Янгикурганский район (Наманганская область), Ургутский район (Самаркандская область), Баявутский район (Сырдарьинская область), Кумкурганский район (Сурхандарьинская область), Учкуприкский район (Ферганская область), Хазараспский район (Хорезмская область), Ахангаранский и Янгиюльский районы (Ташкентская область).
Всего планируется открыть 132 мобильные группы для малышей. В них будут принимать детей в возрасте от трех до семи лет, которые не посещают детсады.
Ребенок сможет находиться в мобильной группе не менее трех-четырех часов в день. При этом в документе отмечается, что обязательная организация питания не предусмотрена. В одной группе не должно быть более 16 детей.
Чтобы устроить ребенка в мобильную группу, понадобятся несколько документов: заявление, копия паспорта родителей, копия свидетельства о рождении ребенка, две его фотографии и медицинское заключение о состоянии здоровья малыша.