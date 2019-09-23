Четверо в люльке или Как стать многодетной семьей за один раз

Трое из новорожденных сейчас находятся в отделении интенсивной терапии, один малыш остается в отделении реанимации.

ТАШКЕНТ, 23 сен - Sputnik. У семейной пары из Бекабада Ташкентской области Шоиры и Бекзода Джураевых родились четверо малышей, сообщает Минздрав.

Известно, что мама близнецов работает на фармацевтическом заводе в городе, отец — инженером на металлургическом комбинате.

© Министерство здравоохранения Узбекистана В Бекабаде появилось на свет сразу четверо малышей

"Мне сложно выразить свои эмоции словами. Когда я узнала, что стану мамой сразу четверых малышей, меня охватили счатье и волнение одновременно. Огромная благодарность врачам," - рассказывает молодая женщина.

В операции принимали участие более десяти специалистов, включая акушера-гинеколога, неонатолога, реаниматолога и анестезиолога.

Трое из новорожденных сейчас находятся в отделении интенсивной терапии, один малыш остается в отделении реанимации.