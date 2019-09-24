В Узбекистане впервые проведут международный благотворительный забег

Принять участие в марафоне смогут как опытные бегуны, так и начинающие. Для них подготовят дистанции разной длины.

ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. В Самарканде 1-3 ноября впервые пройдет международный благотворительный забег Samarkand Half Marathon. Организаторы — сотрудники Фонда развития культуры и искусства при Минкульте — на пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций (АИМК) рассказали о программе мероприятия.

Запланированы образовательные мероприятия, посвященные теме инклюзивности, конференции, лекции и мастер-классы для взрослых и детей, показы документальных фильмов о спорте, концерты с участием артистов из Узбекистана, Финляндии, Германии, Турции и России.

Принять участие в забеге смогут как опытные бегуны, так и начинающие. Для них подготовят дистанции разной длины: два, десять и 21 километр.

По данным АИМК, все вырученные в ходе марафона средства будут направлены на реализацию экспериментального проекта в одном из ташкентских театров, где планируется поставить пьесы с использованием тифлокомментирования (аудиодескрипции). Слабовидящие и слепые зрители смогут получать полное представление о том, что происходит на сцене.

Кроме того, Фонд развития культуры и искусства проведет исследование, посвященное проблеме инклюзивности. Результаты будут озвучены в рамках образовательной программы полумарафона.