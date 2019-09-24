В Узбекистане впервые проведут международный благотворительный забег

ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. В Самарканде 1-3 ноября впервые пройдет международный благотворительный забег Samarkand Half Marathon. Организаторы — сотрудники Фонда развития культуры и искусства при Минкульте — на пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций (АИМК) рассказали о программе мероприятия.
Принять участие в забеге смогут как опытные бегуны, так и начинающие. Для них подготовят дистанции разной длины: два, десять и 21 километр.
По данным АИМК, все вырученные в ходе марафона средства будут направлены на реализацию экспериментального проекта в одном из ташкентских театров, где планируется поставить пьесы с использованием тифлокомментирования (аудиодескрипции). Слабовидящие и слепые зрители смогут получать полное представление о том, что происходит на сцене.
Кроме того, Фонд развития культуры и искусства проведет исследование, посвященное проблеме инклюзивности. Результаты будут озвучены в рамках образовательной программы полумарафона.