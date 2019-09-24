Нужны ли столице электробусы - ответ "Тошшахартрансхизмат"

На основе совместного проекта с Глобальным экологическим фондом ООН уже в 2020 году планируется приобретение дополнительно 20 электробусов для города.

ТАШКЕНТ. 24 сентября – Sputnik. В ОА "Тошшахартрансхизмат" подвели первые итоги тестирования автобуса, работающего на электричестве, сообщили в пресс-службе компании.

В начале сентября в Ташкент был доставлен первый электробус, произведенный компанией "Белкоммунмаш". Транспорт начал курсировать по улицам столицы в тестовом режиме.

Представители "Тошшахартрансхизмат" заявили, что уже можно говорить об экономической эффективности данного вида транспорта. В частности, в сравнении с дизельным топливом данная эффективность превышает средние показатели в более чем 5 раз, с метаном - 3,5 раза.

Однако необходимо учитывать иные возможные расходы электробуса, как, например, требования по запчастям данного вида транспорта.

"Все это в настоящее время изучается, и по прошествии испытательного срока – 90 дней – мы сможем с точностью обозначить определенную выгоду настоящего проекта для нашей столицы", - отметил председатель "Тошшахартрансхизмат" Мохир Валиев.

По его мнению, итоговые заключения по данному эксперименту могут быть сделаны позже. Важно то, как транспортное средство справится с климатом Ташкента. На основе совместного проекта с Глобальным эконологическим фондом ООН уже в 2020 году планируется приобретение дополнительно 20 электробусов для города.

Вместимость данного вида транспорта равна вместимости привычных для Ташкента автобусов марки "Мерседес". Наряду с этим, по признанию руководителя объединения, приобретение электробусов вовсе не означает отказ от покупки других видов общественного транспорта.