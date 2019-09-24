Вздохнули спокойно: Узгидромет опроверг международный рейтинг

Специалисты метеослужбы объяснили пользователям почему в международном рейтинге загрязнения воздуха Узбекистан оказался в числе лидеров.

ТАШКЕНТ. 24 сентября – Sputnik. В Узбекистане не самый грязный воздух - об этом заверяет жителей Узгидромет. Свое заявление структура аргументирует не полнотой информации, которой обладает сайт AirVisual.com.

На данном источник в онлайн-режиме публикуется информация о загрязнении атмосферного воздуха только мелкодисперсными частицами РМ 2.5, приводит данные Узгидромет, а индекс загрязнения атмосферного воздуха в городах рассчитывается по пяти основным загрязняющим веществам.

Кроме того, как заявляет национальная служба, приведенный сайт не является официальным и государственным. Данные поступают на основе спутниковых наблюдений частных компаний.

"Информация носит ознакомительный и рекомендательный характер для повышения осведомленности населения, политиков и бизнесменов о загрязнении воздуха мелкодисперсными частицами РМ 2,5 для уменьшения их воздействия на организм человека" - заявили в службе.

Для Узбекистана характерно повышенное содержание взвешенных частиц в атмосферном воздухе, в силу природных особенностей (сухой климат, супесчаные и суглинистые почвы). Аридный климат оказывает существенное влияние на образование взвешенных частиц и их поведение в атмосфере.

Информация с международного сайта, представленная в онлайн-режиме за 19.09.2019 г., о высоком загрязнении атмосферного воздуха мелкодисперсными частицами РМ 2,5 в Ташкенте, носит временный характер и зависит от климатических и географических условий, подчеркнули специалисты Узгидромет.