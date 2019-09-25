Неделя информационных технологий стартовала в Ташкенте

В повестку форума включены дискуссии на темы электронной коммерции, цифровой экономики, здравоохранения, образования, 5G и другие.

ТАШКЕНТ, 25 сен - Sputnik. ICTWEEK Uzbekistan 2019, которая стартовала в Ташкенте, включит в себя такие значимые для сферы IT-мероприятия, как выставка информационных технологий ICTEXPO 2019, форум DIGITAL UZBEKISTAN, конференция MGov Award, форум "Инновационные технологии и инновационное развитие ШОС" и многие другие.

Кстати, выставка одновременно проходит и в Фергане.

На форуме обещают обсудить самые актуальные темы по таким направлениям, как электронная коммерция, цифровая экономика, здравоохранение, образование, 5G и другие. Среди участников - спикеры из Узбекистана, Белоруссии, России, Китая, Великобритании, Украины, Кореи.

Выставка ICTEXPO 2019, которая уже началась, соберет на экспозиции современные технологии и решения, предоставляемые на рынке информационных технологий и услуг. В ней примут участие отечественные и международные компании.