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Адвокат навсегда: введен новый порядок получения адвокатских удостоверений

© pixabay
Общество
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Министерство юстиции Узбекистана обнародовало новый порядок получения адвокатского удостоверения, в соответствии с профильным постановлением правительства.

ТАШКЕНТ, 25 сен - Sputnik. Постановление правительства Узбекистана утвердило положение о порядке выдачи адвокатского удостоверения, сообщает Минюст. В соответствии с документом получить такое удостоверение можно следующим образом:

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© Vk.com / Московская коллегия адвокатов "Князев и партнеры
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- заявитель или адвокат лично обращается в территориальный орган юстиции не позднее следующего дня вступления в соответствующую адвокатскую структуру или выдачи свидетельства о регистрации адвокатской структуры;

- оформление и выдача удостоверения осуществляется территориальным органом юстиции в 2-хдневный срок, удостоверение подписывается руководителем территориального органа юстиции;

- в соответствующее территориальное управление Палаты адвокатов в течение 3 рабочих дней в письменной форме направляется уведомление с указанием реквизитов удостоверения.

Адвокат становится членом Палаты адвокатов с момента получения уведомления.

Информация, связанная со статусом адвоката вносится в государственные реестры адвокатов.

Удостоверение действительно на всей территории республики и срок действия не ограничен.

Теги:
Узбекистан, Минюст Узбекистана, адвокат



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