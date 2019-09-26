Эксперт ООН: судебная система Узбекистана сталкивается с трудностями

"Правительство должно сейчас действовать срочно, чтобы поддержать и завершить процесс реформ и положить конец той практике, которая в настоящее время влияет на доступ к правосудию и угрожает усилиям по достижению независимости судебной власти," - считает Гарсия-Саян.

ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Специальный докладчик по вопросу о независимости судей и адвокатов Диего Гарсия-Саян, представляя выводы своего визита в Узбекистан отметил, что "в Узбекистане была демонтирована авторитарная и централистская структура, которая раньше серьезно подрывала независимость суда." Об этом сообщает представительство ООН в Узбекистане.

Однако, как считает эксперт, этот процесс является продолжительным и должны быть предприняты дальнейшие улучшения.

"Существенные угрозы в отношении независимости судебной власти и верховенства права сохраняются", - подчеркнул Гарсия-Саян, имея в виду присутствие служб государственной безопасности в обществе и институтах Узбекистана.

Эксперт также обеспокоен широкими полномочиями, которые прокуроры сохраняют в ходе уголовного судопроизводства, и которые ограничивают независимость судьи в решении дела самостоятельно и в согласии со своей совестью.

"Правительство должно сейчас действовать срочно, чтобы поддержать и завершить процесс реформ и положить конец той практике, которая в настоящее время влияет на доступ к правосудию и угрожает усилиям по достижению независимости судебной власти," - считает Гарсия-Саян.

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Также он отметил, что налицо ряд позитивных шагов, включая увеличение числа оправдательных приговоров, создание Высшего судейского совета и Высшей школы судей, а также постепенное создание электронных процедур, направленных на повышение прозрачности и облегчение доступа к правосудию.

В 2016 году было зарегистрировано только шесть оправдательных приговоров. Это число возросло до 263 в 2017 году и до 867 в 2018 году. До настоящего времени за первые девять месяцев 2019 года было оправдано более 500 человек.

В случае заявлений о препятствии в доступе адвокатов к подзащитным, находящимся в местах содержания под стражей, Гарсия-Саян предложил рассмотреть вопрос о правовом положении, устанавливающем строгие санкции в отношении любого государственного должностного лица или лица, ответственного за воспрепятствование этому доступу.

Специальный докладчик представит всеобъемлющий доклад, содержащий его выводы и рекомендации, Совету по правам человека в Женеве в июне 2020 года.