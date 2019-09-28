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В Ташкенте началась реконструкция часовни

В Ташкенте начали реконструировать часовню XIX века

Пресс-служба хокимията Ташкента
Общество
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Специалисты восстановят фасад, внешнюю часть строения, купол с кровлей и шпиль, а также — внутренний облик с художественной росписью.

ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. В Ташкенте началась реконструкция часовни, расположенной на улице Офтоб в Шайхантахурском районе. Об этом сообщили в пресс-службе столичного хокимията. Объект признан памятником культурного наследия.

Часовня была сооружена в 1886 году над братской могилой 24 русских солдат, которые погибли при штурме Ташкента. В советские годы здание было частично разрушено. Кроме того, оно фактически "вросло" в землю на полтора метра. 

© Пресс-служба хокимията Ташкента
Часовня Святого Георгия, Ташкент

Как рассказал Азиз Назаров, заместитель директора предприятия "Ижод-ижод", занимающегося преображением здания, проект реставрации разработала организация Meros Chashmasi, затем его проверили в Министерстве культуры. Перед началом работ были подняты архивные документы — чтобы понять, как часовня выглядела изначально. 

От старой отделки осталась только кирпичная кладка, отметил Назаров. 

"Восстановим фасад, внешнюю часть строения, купол с кровлей и шпиль. Также восстановим внутренний облик с художественной росписью", — рассказал он.

На шпиле планируется установить крест из латуни, кровлю сделают из меди.

"Мы будем использовать медь, а для отделки латунь, потому что в то время именно эти материалы использовались для кровли. Нынешнюю удалим, а новую сделаем такой, как на старых фотографиях", — отметил замдиректора предприятия. 

Стены часовни отделают известняком, который будет специально привезен из Бухары.

Теги:
Узбекистан, часовня, Ташкент, реконструкция



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